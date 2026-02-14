⁠Misterul Sfântului necunoscut elucidat de arheologul care a fost acolo. „Să-l lăsăm pe Dumnezeu să existe!”

Misterul Sfântului Necunoscut și cum a apărut el la sute de ani de la moarte este în continuare un mister. Unul dintre arhelogii care a studiat situația a venit și cu o explicație.

În anul 1986 o bucată de pământ de la Mânăstirea Neamț s-a ridicat la 30 de cm față de sol. La acel moment s-au făcut săpături și a fost descoperit un mormânt despre care nimeni nu știa nimic.

”Din punct de vedere arheologic, așa ceva e complicat. Trebuie să îi lăsăm spațiu divinității să se manifeste. Nu trebuie să găsim mereu explicații. E bine să luăm niște lucruri așa cum vin ele. Cunosc foarte bine situația”, spune Vasile Diaconu, arheolog.

Mânăstirea Neamț apare în documente prima dată în jurul anilor 1300. Atunci se precizează că acolo era viață monahală unde sihaștri veneau de bună voie pentru a-și duce zilele.

De altfel, în jurul mănâstirii au fost găsite morminte vechi de sute de ani, ale celor care au servit acolo. Dar nimeni nu și-a explicat vreodată cum s-a ridicat pământul pentru ca Sfântul Necunoscut să iasă la suprafață.

În ultimele zile pe rețelele de socializare au apărut tot felul de filmulețe legate de un tunel descoperit în România care nu ar vea sfârșit. Doar că arheologul explică faptul că este vorba despre o pivință. ”Nu m-aș hazarda să îmi dau părerea. Tunelul negru, acolo am fost. Este un presupus tunel, dar este mai degrabă o piviniță, generoasă și amplă, cu o cale de acces de 10-20 de metri.

Dar nu este vorba despre un tunel secret. Este vorba despre o construcție relativ recentă. Mai degrabă de secolul 19. Nu putem exclude faptul că acolo a fost o pivință mai veche. S-a descoperit întâmplător, pentru că se făceau niște lucrări de întreținere și a fost identificată această cale de acces”, a spus Vasile Diaconu.