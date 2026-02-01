RÉSO, labirintul subteran care leagă clădiri, piețe și străzi fără a ieși la suprafață

RÉSO este numele rețelei pietonale interioare din Montreal, cunoscută frecvent drept orașul subteran. Rețeaua include coridoare, pasaje și galerii care conectează clădiri de birouri, centre comerciale, spații culturale, hoteluri și noduri de transport, astfel încât o parte importantă a deplasărilor din zona centrală se poate face fără ieșire la suprafață.

RÉSO are o lungime de aproximativ 32 de kilometri de galerii pietonale în zona centrală a orașului Montreal, iar unele ghiduri turistice indică o rețea care depășește 33 de kilometri, dacă sunt luate în calcul toate traseele promovate public. Rețeaua este utilizată zilnic de aproximativ 500.000 de persoane, fiind una dintre principalele structuri de deplasare pietonală din centrul orașului.

RÉSO nu este un tunel continuu, ci o rețea alcătuită din segmente care se intersectează și se ramifică. Accesul se face prin numeroase intrări din clădiri și spații publice, iar traseele includ atât porțiuni complet subterane, cât și pasaje situate la niveluri inferioare ale complexelor sau coridoare interioare integrate în structura clădirilor. Ansamblul funcționează ca un oraș interior, cu fluxuri de circulație care variază în funcție de zonă, oră și zi.

Un element definitoriu al rețelei îl reprezintă legăturile directe cu stațiile de metrou și cu principalele zone comerciale. Prin aceste conexiuni, RÉSO permite deplasarea între noduri de transport și spații comerciale, oferind acces la restaurante, săli de spectacole și alte zone destinate evenimentelor.

Complexe Desjardins este frecvent menționat ca unul dintre punctele de acces din partea estică a rețelei, fiind un nod de legătură între mai multe galerii și pasaje. Din aceste spații, circulația continuă prin coridoare care conduc către alte clădiri și către stațiile de metrou din apropiere.

De asemenea, complexul Place Ville Marie este conetct direct la mai multe stații de metrou și la alte puncte de transport din zona centrală, având un rol important în structura rețelei și în distribuirea fluxurilor pietonale între diferite sectoare ale orașului.

Navigarea în RÉSO depinde de indicatoare și de reperele întâlnite pe traseu. În ghidurile turistice, marcajele „RÉSO” sunt menționate ca instrument de orientare, mai ales în zonele în care coridoarele se bifurcă, iar ieșirile pot duce în clădiri diferite.

O parte din identitatea vizuală a rețelei este asociată simbolisticii metroului din Montréal. Societatea de transport a orașului explică istoria și semnificația simbolului metroului, un element ușor de recunoscut în spațiile de tranzit, util și ca reper în zonele conectate cu stațiile.

Programul pasajelor diferă de la un segment la altul, fiind influențat de orarul clădirilor și al spațiilor comerciale. Ca regulă, multe trasee rămân accesibile pe intervale apropiate de funcționarea metroului, iar informațiile de vizitare pun accent pe faptul că transportul public din Montreal are un program zilnic extins, cu metroul operând, în mod obișnuit, de dimineață până după miezul nopții.

Deși RÉSO este utilizat intens ca traseu pietonal de zi cu zi, rețeaua funcționează și ca spațiu comercial, de întâlnire și evenimente.

RÉSO include un număr mare de magazine, spații de alimentație și servicii, iar deplasarea pietonală se desfășoară în aceleași spații în care au loc activități cotidiene.