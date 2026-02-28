Un nou pas în generarea de imagini cu AI. Google lansează Nano Banana 2

Un nou pas a fost făcut în domeniul generării de imagini cu ajutorul inteligenței artificiale, după ce Google a anunțat lansarea Nano Banana 2, o versiune actualizată a instrumentului care a devenit viral anul trecut. Potrivit Reuters, noua variantă aduce îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește viteza și acuratețea redării vizuale.

Nano Banana a fost introdus inițial în luna august, iar în noiembrie compania a prezentat Nano Banana Pro, construit pe modelul Gemini 3 Pro. Cea mai recentă versiune promite o înțelegere mai profundă a contextului, prin integrarea informațiilor în timp real din ecosistemul Gemini.

Această integrare permite generarea unor imagini mai precise și mai apropiate de realitate. Google susține că noua versiune beneficiază de o viteză superioară de procesare, o capacitate extinsă de a interpreta instrucțiuni complexe și o redare mai fidelă a textului inclus în imagini, caracteristică utilă pentru ”materiale de marketing sau felicitări”.

În timp ce Nano Banana 2 pune accent pe generare rapidă și conectare cu funcții de căutare vizuală, versiunea Nano Banana Pro rămâne disponibilă pentru ”taskuri cu fidelitate maximă şi acurateţe factuală”.

Noua actualizare înlocuiește ediția precedentă în toate versiunile Gemini – Fast, Thinking și Pro – consolidând astfel poziția instrumentului în cadrul platformei.

Generatorii de imagini și videoclipuri bazați pe inteligență artificială atrag tot mai mulți utilizatori, oferind posibilitatea de a crea conținut vizual complex pornind doar de la descrieri textuale.

În 2024, OpenAI a lansat generatorul video Sora, iar CEO-ul companiei, Sam Altman, declara că nivelul intens de utilizare ”topea procesoarele AI”.

Dezvoltarea accelerată a acestor tehnologii a generat însă și controverse, în special legate de drepturile de autor. Adobe a extins integrarea inteligenței artificiale în suita Firefly, în timp ce companii precum Disney și Paramount au criticat ByteDance pentru presupuse încălcări ale proprietății intelectuale asociate generatorului video Seedance.