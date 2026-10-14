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Un nou incident la pelerinajul Sfintei Parascheva. Doi bărbați au forțat accesul în catedrală

Un nou incident la pelerinajul Sfintei Parascheva. Doi bărbați au forțat accesul în catedralăPelerinaj Sf Parascheva. Sursă foto: Facebook / Doxologia
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Din cuprinsul articolului

Doi bărbați au fost imobilizați de jandarmi miercuri, 14 octombrie, după ce au trecut de gardurile de delimitare de la Catedrala Mitropolitană din Iași, în timpul pelerinajului Sfintei Parascheva. Unul dintre ei a fost încătușat din cauza comportamentului agresiv. Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău a anunțat că există suspiciuni de ultraj, iar cele două persoane urmează să fie duse în fața autorităților competente.

Un nou incident la pelerinajul Sfintei Parascheva. Doi bărbați au forțat accesul în catedrală

Incidentul de la pelerinajul Sfintei Parascheva s-a produs miercuri, în jurul orei 14:20, la intrarea în Catedrala Mitropolitană din Iași. Potrivit informațiilor transmise de Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău, doi bărbați au trecut de gardurile amplasate pentru organizarea accesului pelerinilor.

Un jandarm le-a cerut să respecte regulile de acces, însă cei doi au ignorat solicitarea și au început să adreseze injurii. Pentru gestionarea situației, un al doilea jandarm a intervenit în sprijinul colegului său.

Un bărbat a fost încătușat după ce a devenit agresiv

Cei doi bărbați au opus rezistență în timpul intervenției, astfel că jandarmii au fost nevoiți să îi imobilizeze.

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Ulterior, unul dintre aceștia a continuat să se manifeste agresiv și a fost încătușat. Măsura a fost luată pentru a împiedica agravarea incidentului și pentru a asigura protecția persoanelor aflate în zonă.

Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău a anunțat că cei doi urmează să fie conduși la parchetul competent și la poliție, pentru stabilirea măsurilor legale.

În acest caz există suspiciuni privind săvârșirea infracțiunii de ultraj.

Pelerinaj Sf Parascheva

Pelerinaj Sf Parascheva. Sursă foto: Facebook / Doxologia

Alte două incidente înregistrate la pelerinajul Sfintei Parascheva

Intervenția de miercuri nu a fost singura înregistrată în zona pelerinajului de la Iași. Potrivit autorităților, în precedentele 24 de ore au mai avut loc două incidente în care mai multe persoane au încercat să treacă în fața celor care așteptau la rând pentru a ajunge la catedrală.

Și în aceste cazuri, jandarmii au intervenit pentru a imobiliza persoanele implicate.

Forțele de ordine le-au reamintit participanților că trebuie să respecte regulile stabilite pentru accesul la pelerinaj și indicațiile jandarmilor prezenți în zonă.

Măsurile urmăresc menținerea ordinii publice și desfășurarea în siguranță a evenimentului religios de la Iași.

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