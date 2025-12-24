Social Breaking news

Un microbuz cu șapte persoane s-a răsturnat la Iași

Un microbuz cu șapte persoane s-a răsturnat la IașiAccident Stroești / sursa foto: captură video IașiTV life
O persoană a fost rănită miercuri dimineață după ce un microbuz care efectua curse internaționale a părăsit partea carosabilă în localitatea Stroești din județul Iași, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Iași.

Evenimentul s-a produs în jurul orei dimineții, iar autoritățile au intervenit la fața locului pentru gestionarea situației.

Circumstanțele evenimentului

Potrivit ISU Iași, microbuzul transporta șapte persoane în momentul în care a ieșit în decor pe raza localității Stroești, din comuna Todirești.

În urma incidentului, un bărbat în vârstă de aproximativ 40 de ani a fost rănit și a rămas conștient până la sosirea echipajelor de intervenție. Restul persoanelor din autovehicul au părăsit singure microbuzul fără a solicita asistență medicală imediată.

Echipajele de intervenție prezentate de ISU Iași au inclus o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor din cadrul Secției Pașcani, format din opt cadre, și o ambulanță aparținând Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ). Acestea au acționat pentru acordarea primului ajutor și pentru asigurarea zonei.

Evaluarea victimelor

Sursele oficiale precizează că bărbatul rănit a fost conștient în momentul în care a fost evaluat de echipajele medicale. Informațiile inițiale oferite de autorități nu includ detalii suplimentare privind starea sa de sănătate în afara faptului că a fost rănit în urma părăsirii carosabilului de către microbuz.

SAJ Iasi

SAJ Iasi / sursa foto: https://ambulantaiasi.ro

Celelalte persoane aflate în microbuz nu au necesitat asistare medicală la fața locului și nu au fost transportate la unități spitalicești, potrivit comunicărilor instituțiilor implicate în intervenție.

Intervenția autorităților

Reprezentanții ISU Iași au declarat că la locul accidentului au fost dislocate echipaje specializate pentru a evalua situația și pentru a acorda asistență rutieră și medicală.

Autospeciala de stingere cu apă și spumă și echipajul de prim ajutor au rămas în zona accidentului până la finalizarea activităților de intervenție.

La locul evenimentului au fost prezenți și paramedici SAJ, care au evaluat victimele și au stabilit necesitatea transportului la spital doar în cazul bărbatului rănit. Autoritățile nu au raportat alte persoane cu răni care să necesite îngrijiri medicale suplimentare.

Traficul și urmările imediate

Circulația în zona localității Stroești a fost gestionată pe durata intervenției echipajelor de urgență. Până la această oră, nu au fost comunicate măsuri suplimentare privind restricționarea traficului sau cercetări ale cauzelor producerii accidentului din partea Poliției Rutiere.

Incidentul survine în contextul în care astfel de evenimente rutiere continuă săptămânal în județul Iași și în alte regiuni ale țării, ceea ce face ca intervențiile rapide ale autorităților să rămână esențiale pentru siguranța participanților la trafic.

