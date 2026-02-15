Un geniu al economiei și un „Părinte al Patriei” a cărui deviză a fost uitată

„Pentru România liberă oricând, oricum, cu oricine şi contra oricui...“ este o deviză pe care o vezi astăzi pe inscripția unui monument, un grup statuar așezat la un colț al gardului unde se ridică semeț Banca Națională a României. I-a aparținut lui Eugeniu Carada (Craiova, 29 noiembrie 1836 - București, 10 februarie 1910).

Eugeniu Carada a văzut lumina zilei la Craiova, la 29 noiembrie 1836. Avea origini turcești, sârbești și oltenești. Era, de fapt, produsul memorabilei sinteze „Orient-Occident”.La Paris, i-a cunoscut pe tinerii pașoptiști. Nu s-a alăturat în 1848, Revoluției fiindcă era un copil de 12 ani. La 1852, însă avea deja 16 ani și era foarte talentat. Edgar Quinet l-a remarcat. El însuși va avea ca soție o moldoveancă, fiica lui Gheorghe Asaki, Hermione. A fost remaract și de unul din părinții fondatori ai istoriografiei franceze, Jules Michelet.

Va intra în Francmasonerie undeva între 1852 și 1856, deci până la vâsta de 20 de ani. Va fi mentorul din umbră al lui Ionel Brătianu, al lui Vintilă și Dinu Brătianu, fiii lui Ion C. Brătianu. Și, istoria a arătat că a fost un mentor extraordinar!

Eugeniu Carada, francmason renumit, inițiat la Paris, în Francmasonerie, însuși a făcut două acte curajoase. A supravegheat personal la Paris, tipărirea primelor bancnote și a adus două treimi din banii cu care a fost fondată Banca Națională a României. Din 1876, Guvernul era controlat de IC Brătianu și va fi astfel până la 1888. La 11 aprilie 1880, domnitorul Carol I sancționa Legea de funcționare a BNR care se va publica în „Monitorul Oficial“, Nr. 90 din data de 17 aprilie 1880.

Aprecia cavalerismul extrem al francmasonului Eugeniu Carada și se mai spune că nicio decizie economică nu era luată dacă nu era văzută de Carada. S-a stins la București, la 10 februarie 1910. A fost înmormântat la Cimitirul Sineasca din Craiova. Pe capacul cavolului este reprezentat în mărime naturală, întins și efectuând un salut francmasonic.