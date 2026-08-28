Un fost detectiv al poliției din Las Vegas le-a declarat juraților că nu a reușit să verifice independent afirmațiile făcute de Duane „Keffe D” Davis, bărbatul judecat pentru implicarea în uciderea lui Tupac Shakur, potrivit Reuters.

Mărturia vine într-un moment important al procesului, apărarea încheindu-și cazul, iar pledoariile finale fiind programate pentru luni, la Las Vegas.

Davis, în vârstă de 63 de ani, este singura persoană trimisă în judecată pentru moartea rapperului ucis într-un atac armat produs în 1996, în apropierea Las Vegas Strip.

Procurorii susțin că Davis a ajutat la organizarea atacului, deși nu este acuzat că ar fi tras personal focurile de armă. El a pledat nevinovat.

Dan Long, fost detectiv de omucideri al Poliției Metropolitane din Las Vegas, a fost chemat ca martor de avocatul apărării, Michael Sanft.

Long l-a intervievat pe Davis în 2009 și a declarat în instanță că a considerat credibile unele dintre afirmațiile acestuia. Totuși, a recunoscut că nu a reușit să găsească dovezi independente care să confirme relatarea lui Davis.

„Nu am putut verifica nimic din toate acestea”, le-a spus Long juraților, potrivit Reuters.

Această mărturie este importantă pentru strategia apărării, care încearcă să convingă jurații că declarațiile făcute de Davis de-a lungul anilor nu reprezintă o mărturisire confirmată de probe, ci relatări exagerate sau declarații făcute pentru notorietate.

Procurorii au prezentat juraților, timp de mai multe zile, înregistrări ale unor interviuri publice și discuții private în care Davis a descris presupusa sa implicare în evenimentele care au dus la moartea lui Tupac Shakur.

În versiunile relatate anterior, Davis a spus că se afla într-un Cadillac alb alături de alți bărbați și că a oferit arma unei persoane aflate pe bancheta din spate. Când mașina în care se afla Tupac Shakur a fost găsită, unul dintre ocupanții din spate ar fi deschis focul.

Davis susține acum că nu este responsabil pentru uciderea rapperului. Avocatul său a argumentat că declarațiile făcute în trecut nu pot fi susținute de probe independente.

Potrivit procurorilor, motivul atacului ar fi fost o altercație produsă în seara de 7 septembrie 1996, la un cazinou din Las Vegas.

Davis a declarat anterior că era furios după ce nepotul său, Orlando „Baby Lane” Anderson, ar fi fost bătut de Tupac Shakur și de persoane din anturajul acestuia. Ulterior, Davis și alți trei bărbați ar fi plecat să-i caute pe Shakur și pe Marion „Suge” Knight.

Tupac Shakur se afla într-un BMW condus de Knight când un Cadillac alb s-a apropiat de mașina lor la un semafor, în apropiere de Las Vegas Strip. Au fost trase mai multe focuri de armă, iar rapperul a fost rănit grav și a murit șase zile mai târziu. Knight a supraviețuit.

Procurorii nu au identificat oficial în proces persoana care a tras focurile care l-au ucis pe Tupac Shakur. Ceilalți trei bărbați despre care Davis a spus că se aflau în Cadillac au murit între timp.

În declarațiile sale din trecut, Davis și-a implicat nepotul, Orlando Anderson, în atac. Anderson a murit în 1998, într-un incident armat separat.

În baza legislației din Nevada, o persoană poate fi acuzată de omor chiar dacă nu a tras efectiv arma, dacă procurorii demonstrează că a participat la organizarea sau desfășurarea crimei.

Apărarea și-a încheiat joi prezentarea cazului, iar Duane Davis nu a depus mărturie în propria apărare. Jurații sunt așteptați să revină luni pentru pledoariile finale, înainte de a începe deliberările.

Procesul reprezintă prima și, până în prezent, singura urmărire penală legată de uciderea lui Tupac Shakur, una dintre cele mai cunoscute crime nerezolvate din istoria muzicii americane.