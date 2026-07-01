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Un fost concurent de la X Factor România, dat dispărut. Familia, apel pe rețelele sociale

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Un fost concurent de la X Factor România, dat dispărut. Familia, apel pe rețelele socialeX Factor. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Andrei Singureanu, fost concurent al emisiunii X Factor, este căutat de familie, prieteni și colegi, după ce a dispărut fără urmă în Portugalia. Tânărul, în vârstă de 32 de ani, nu a mai fost văzut din 5 iunie 2026, iar apropiații săi au lansat un apel pe Facebook. Potrivit familiei, Andrei locuia și lucra în Porto, iar dispariția sa a fost semnalată autorităților imediat după ce nu a mai putut fi contactat.

A dispărut fără urmă după ce a primit o ofertă de muncă. Un fost concurent X Factor este căutat în Portugalia

Conform apropiaților, ultima localizare cunoscută este din 5 iunie, în jurul orei 18:05, când Andrei se afla în localitatea Marateca. Există indicii că acesta s-ar fi îndreptat spre regiunea Algarve, unde urma să se întâlnească cu un cetățean german de origine română.

Potrivit informațiilor vehiculate în mediul online, bărbatul i-ar fi propus să participe la vopsirea unei ambarcațiuni, în schimbul cazării și al mesei.

Apropiații susțin că oferta de muncă ar fi fost găsită pe platforma Reddit, iar ambarcațiunea la care urma să lucreze s-ar afla în portul Lagos, în sudul Portugaliei.

Andrei Singureanu

Andrei Singureanu. Sursa foto: Captură video

Apel pentru voluntari

În paralel cu ancheta autorităților, colegii lui Andrei au început o campanie de mobilizare în mediul online. Aceștia încearcă să strângă voluntari care să participe la căutări și solicită sprijin pentru acoperirea cheltuielilor de transport până în Porto, combustibil și cazare pentru persoanele dispuse să se implice.

Familia speră că orice informație nouă ar putea contribui la găsirea lui Andrei.

Semnalmentele lui Andrei Singureanu

La momentul dispariției, Andrei Singureanu avea următoarele semnalmente:

  • vârsta: 32 de ani;
  • înălțime: 1,85 metri;
  • greutate: aproximativ 60 de kilograme;
  • păr șaten închis/brunet;
  • ochi căprui.

Andrei Singureanu a devenit cunoscut publicului după participarea la cel de-al 11-lea sezon al emisiunii X Factor.

În timpul audiției, acesta a interpretat piesa „Viața bună”, din repertoriul trupei „La Familia”. Momentul a provocat o reacție din partea juratului Puya, care a urcat pe scenă și i-a oferit câteva sfaturi legate de interpretare.

„Oprește-te! Fii atent! M-ai enervat acum. Dă-mi puțin microfonul. Pune-mi mie negativul. În primul rând trebuie să ai ritm, nu ai cum să cânți dacă nu ai ritm”, i-a spus artistul în timpul emisiunii.

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