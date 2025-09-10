Monden Un faimos actor, arestat. Poliția l-a săltat din fața casei







Raymond Cruz, cunoscut publicului pentru rolul memorabil al lui Tuco Salamanca, baronul drogurilor din serialul de succes Breaking Bad, trece printr-un moment complicat. Actorul a fost reținut la începutul săptămânii în Los Angeles, fiind suspectat de agresiune minoră în urma unei altercații care a pornit chiar în fața locuinței sale din Silver Lake.

Potrivit unor surse din rândul forțelor de ordine, apelul la poliție a fost făcut de vecini după ce o tânără ar fi reclamat că a fost stropită cu apă de Cruz, care își spăla mașina în curte. Incidentul a avut loc luni dimineață, în jurul orei 10:40. Actorul i-ar fi cerut fetei să se dea la o parte pentru a-și continua treaba, iar în momentul în care aceasta nu a reacționat, ar fi fost udată cu furtunul.

Versiunile celor implicați sunt însă diferite. În timp ce reclamanta a considerat gestul intenționat, reprezentanții lui Cruz susțin că situația a fost mult mai nuanțată. Agentul său a explicat că, în realitate, problema a apărut din cauza parcării neregulamentare a unui microbuz alb, aflat la o distanță infimă de autoturismul actorului.

„El spune: ‘Haide, mutați mașina. Nu am loc și se va uda’. Așa că a spus: ‘Bine’. A început să-și curețe mașina și apoi au început să-l filmeze”, a povestit acesta.

Mai mult, agentul a adăugat că totul a degenerat după ce Cruz a cerut să nu mai fie filmat.

„Și o parte din apa din furtunul său a lovit partea din față a mașinii sale și s-a vărsat pe mașina lor. Și apoi, credeți sau nu, unul dintre ei a sunat la Poliție”, a relatat reprezentantul actorului.

Cruz a fost încătușat și dus la secție, o experiență pe care, spun apropiații, nu a mai trăit-o niciodată.

„Cineva care nu a fost niciodată arestat în viața lui, cineva care a jucat rolul unui detectiv de poliție timp de 15 ani în The Closer și Major Crimes, cineva care locuiește în acel cartier, a fost pus în cătușe și dus la închisoare”, a declarat agentul său.

După câteva ore petrecute în arest, Cruz a fost eliberat pe propria răspundere. Urmează ca actorul să se prezinte din nou în fața instanței pe 1 octombrie, unde se va decide dacă acuzațiile vor fi menținute sau retrase. În cazurile de agresiuni minore, procurorii apelează adesea la proceduri alternative, precum avertismentele oficiale sau cursuri de gestionare a furiei.

În ciuda situației delicate, echipa lui Cruz a ținut să sublinieze că polițiștii au fost corecți și respectuoși în timpul reținerii.

„Raymond este foarte recunoscător întregului personal al LAPD... poliția din Los Angeles a fost foarte, foarte amabilă și drăguță cu el și l-au liniștit”, a adăugat agentul.

Pe lângă rolul său din Breaking Bad, Raymond Cruz este cunoscut și pentru interpretările sale din producțiile polițiste The Closer și Major Crimes, unde a dat viață unor personaje de partea legii, în contrast cu imaginea dură a lui Tuco Salamanca, potrivit TMZ.