Actualitate Serialul de pe Netflix care devine nemuritor. Ce îi captivează pe abonați







„Breaking Bad” este un serial mai vechi, dar care încă este în topuri pe Netflix. Românii încă se uită la ei și sunt fascinați de poveste. Serialul fenomen este produs de Vince Giligan și a avut premiera pe 20 ianuarie 2008. Serialul a rulat până pe 29 septembrie 2013, a avut cinci sezoane și 62 de episoade.

„Breaking Bad”, serialul care face ravagii

„Breaking Bad” îl are în centrul acțiunii pe Walter White, un profesor de chimie din New Mexico. În momentul în care află că are cancer pulmonar în stadiu terminal, viața lui Walter se schimbă radical. El devine criminal pentru bani. Personajul principal va produce și va vinde metamfetamină alături de fostul său elev, Jesse Pinkman.

De la un episod la altul, acțiunea serialului devine din ce în ce mai interesantă. Personajele sunt puse în fel de fel de situații, iar Walter White devine responsabil pentru mai multe crime oribile. Cei care au terminat serialul ”Breaking Bad” se pot uita la „Better call Saul”. ”Better call Saul” are în centru viața lui Saul Goodman, înainte de evenimentele din ”Breaking Bad”.

La ce filme se pot uita fanii „Breaking Bad”

Un alt film interesant este ”El Camino: A breaking bad movie”. Acest film continuă povestea lui Jesse Pinkman după evenimentele din finalul serialului. Serialul fenomen produs de Vince Giligan a câștigat 16 premii Primetime Emmy, Globul de Aur pentru cel mai bun serial dramatic, dar și Premiul Peaboy în 2008.

Un alt serial de succes

Un alt serial mai vechi care face furori pe Netflix este „Manifest”. Serialul a fost difuzat pe NBC, însă a fost anulat după trei sezoane, în iunie 2021, deși a fost propus și al patrulea sezon. În august 2021, Netflix a anunțat că a cumpărat drepturile asupra serialului. Pelicula a fost în topurile Netflix luni întregi.

În 2022, primele câteva episoade ale sezonului patru au strâns, în total, 57,1 milioane de ore de vizionare în primele trei zile de lansare pe platformă. Pe Rotten Tomatoes, cel de-al patrulea sezon are un scor de 88%. Fiecare sezon a reușit să îi țină pe fani în suspans.