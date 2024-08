Actualitate Filmul care a captivat milioane de oameni pe Netflix. A fost adăugat recent pe platformă







Pe Netflix se găsesc numeroase filme și seriale care se potrivesc oricărei vârste și tuturor pasiunilor. Un film foarte apreciat la nivel internațional a fost recent adăugat pe platforma de streaming, iar românii îl adoră.

Despre ce este filmul de pe Netflix

Filmul de pe Netflix care i-a cucerit pe români este „Motanul Încălțat: Ultima Dorință” a captat rapid atenția publicului și a urcat pe locul secund într-un top al celor mai populare filme de pe Netflix în România, conform datelor din 23 iulie. De asemenea, este cunoscut sub denumirea internațională „Puss in Boots: Last Wish”, fiind o continuare mult așteptată a aventurilor îndrăgitei personaje Motanul Încălțat.

Povestea se centrează pe eroul nostru, care, după ce a consumat opt din cele nouă vieți, se găsește într-o situație critică, având în față provocări colosale. Lupul cel Mare și Rău, un vânător de recompense nemilos, reprezintă o amenințare majoră pentru Motanul Încălțat, determinându-l să pornească într-o misiune extrem de riscantă pentru a găsi Steaua Dorințelor, care i-ar putea restabili toate viețile pierdute.

În căutarea sa, Motanul Încălțat nu este singur. Confruntându-se cu o serie de adversari formidabili care doresc și ei să obțină harta către steaua magică, eroul nostru trebuie să dovedească că este pe măsura provocărilor întâlnite. Întrebarea centrală a filmului rămâne dacă Puss dispune de curajul și abilitățile necesare pentru a depăși obstacolele și a-și recăpăta viața anterioară.

Cum a devenit filmul de pe Netflix o franciză

Ascensiunea lui Puss in Boots ca personaj de sine stătător în cadrul studiourilor DreamWorks Animation a avut începutul în 2004, cu debutul său în filmul „Shrek 2”. De la prima apariție, motanul cu ochi mari și personalitate carismatică, interpretat de Antonio Banderas, a captat atenția publicului și a continuat să fie un personaj apreciat în „Shrek the Third” și „Shrek Forever After”. Acest succes a pregătit terenul pentru propria sa franciză, evidențiind potențialul său de protagonist în afara universului Shrek.

În 2011, Puss in Boots a obținut propria sa peliculă, care a explorat aventurile sale anterioare întâlnirii cu Shrek și Măgarul. Animația „Puss in Boots” a oferit spectatorilor o oportunitate de a descoperi detalii despre trecutul eroului pufos și despre cum și-a format personalitatea remarcabilă. Această poveste a consolidat statutul său ca protagonist în propria sa serie, demonstrând că Puss are suficiente calități pentru a ține publicul captivat și în afara contextului Shrek.

Planurile pentru o continuare a filmului au fost anunțate în noiembrie 2012, când regizorul Guillermo del Toro a dezvăluit intenția de a aduce personajul într-o aventură nouă și exotică. Deși detalii suplimentare au întârziat să apară, a fost clar că DreamWorks Animation avea în vedere extinderea universului Puss in Boots, pregătind fanii pentru noi peripeții și explorări ale personajului îndrăgit.

O distribuție de excepție

Distribuția vocală din „Puss in Boots: The Last Wish” este presărată cu nume de renume, printre care Antonio Banderas, care revine ca vocea motanului, Salma Hayek în rolul Kitty Softpaws și Harvey Guillén ca Perro. Pe lângă aceștia, spectatorii se vor bucura și de contribuția unor actori de seamă precum Olivia Colman, Wagner Moura, Florence Pugh și Ray Winstone, care adaugă adâncime și diversitate personajelor.

Pe lângă inovațiile aduse de tehnologia de animație, coloana sonoră a filmului este un alt aspect deosebit. Heitor Pereira, cunoscut pentru lucrările sale la „Despicable Me” și „Minions: The Rise of Gru”, este responsabil de compunerea muzicii, înlocuindu-l pe Henry Jackman, care a realizat muzica pentru prima peliculă. Pereira a fost ales datorită aprecierii producătorului executiv Chris Meledandri, un admirator al compozitorului brazilian.

În plus, soundtrack-ul filmului este îmbogățit cu trei cântece originale interpretate de artiști de renume. Karol G, Daniel Oviedo, Heitor Pereira, Paul Fisher, Dan Navarro și Gaby Moreno au contribuit la realizarea acestora, cu piese precum „La Vida es Una” de Karol G, „Por Que Te Vas” de Gaby Moreno și „Fearless Hero” interpretat de Antonio Banderas.