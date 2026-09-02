Unul dintre cele mai cunoscute cazuri de crimă din istoria Statelor Unite revine în atenție într-un nou thriller Netflix. Filmul „Unabomber”, cu Russell Crowe în distribuția principală, urmărește povestea lui Ted Kaczynski, cunoscut drept „Unabomber”, și încearcă să explice cum a ajuns acesta să devină unul dintre cei mai temuți criminali ai Americii. Filmul este așteptat de milioane de oameni și va putea fi urmărit pe Netflix începând cu 25 septembrie 2026, potrivit MovieWeb.

Acțiunea se desfășoară pe două planuri temporale. Povestea alternează între anii ’90, când FBI-ul încearcă să îl identifice pe autorul atacurilor cu bombe trimise prin poștă, și perioada în care Ted Kaczynski era student la Harvard.

Tânărul Kaczynski este interpretat de Jacob Tremblay, în timp ce Russell Crowe îl joacă pe Henry Murray, un psiholog influent de la Harvard.

Kaczynski este surprins într-o perioadă în care „se străduiește să se integreze printre colegii săi și să își construiască propria identitate”. Ulterior, acesta devine subiectul unei serii de experimente psihologice realizate de Murray, cu consecințe devastatoare.

Ted Kaczynski a devenit cunoscut în întreaga lume după o campanie de atentate în care a trimis bombe prin poștă către diverse persoane și instituții din Statele Unite. Atacurile au provocat victime și au declanșat una dintre cele mai ample anchete ale FBI.

Trailerul începe în 1994, când un colet declanșează o nouă etapă a vânătorii naționale pentru identificarea autorului. Ancheta este coordonată, în film, de agentul FBI Joann Miller, interpretată de Shailene Woodley.

Investigatorii sunt uimiți și de manifestul atribuit lui Kaczynski, a cărui redactare impecabilă devine unul dintre indiciile importante ale cazului. Documentul critica în mod radical efectele tehnologiei și ale societății moderne.

Filmul încearcă însă să meargă dincolo de ancheta criminalistică și să urmărească transformarea lui Kaczynski, punând în paralel imaginea criminalului urmărit de FBI cu cea a tânărului student care participa la experimente psihologice.

Scenariul a fost scris de Sam Chalsen și Nelson Greaves, ambii absolvenți ai Universității Harvard.

Greaves a povestit pentru Netflix că ideea filmului a pornit după ce a ascultat o emisiune radio în care era menționat faptul că Ted Kaczynski studiase la Harvard și participase la experimente psihologice considerate ulterior profund problematice.

„Această poveste pe care am descoperit-o a fost cu adevărat incredibilă”, a explicat scenaristul, referindu-se la perioada mai puțin cunoscută din tinerețea lui Kaczynski.

Astfel, acest film nu se concentrează exclusiv pe crimele comise în anii ’90, ci încearcă să reconstruiască și anii care au precedat transformarea lui Kaczynski în unul dintre cei mai căutați oameni din America.

Cazul lui Ted Kaczynski a fost deja prezentat într-o producție Netflix. Serialul „Manhunt”, lansat în 2017 și difuzat până în 2020, s-a concentrat în special pe ancheta care a dus la identificarea și arestarea lui.

Noul film vine cu o abordare diferită și urmărește să pună în legătură perioada petrecută de Kaczynski la Harvard cu evenimentele care au transformat cazul într-unul dintre cele mai cunoscute dosare criminale din Statele Unite.