International

Un cetățean american riscă expulzarea în India după ce a fost închis pe nedrept 43 de ani

Un cetățean american riscă expulzarea în India după ce a fost închis pe nedrept 43 de ani
După 43 de ani petrecuți pe nedrept în închisoare pentru o crimă pe care nu a comis-o, Subramanyam „Subu” Vedam a fost eliberat recent, dar se confruntă acum cu riscul de a fi expulzat în India, țara în care nu a mai locuit de când era copil, din cauza unei rețineri a Serviciului de Imigrare și Vamă al Statelor Unite, potrivit BBC.

Luptă pentru libertate după ce a fost închis pe nedrept

Echipa de avocați a lui Subramanyam „Subu” Vedam a contestat ordinul de deportare emis de autoritățile americane, iar familia sa luptă pentru a-l scoate definitiv din arest. În timp ce procesul juridic continuă, rudele încearcă să se adapteze la situația „foarte dificilă” în care se află.

Saraswathi Vedam a declarat că fratele ei a fost mutat dintr-o instituție în care era cunoscut și respectat de colegii de detenție și de gardieni, unde își îndruma colegii și avea propria celulă, într-un loc unde împarte acum camera cu 60 de bărbați.

Subramanyam Vedam încă se luptă cu autoritățile

Subramanyam „Subu” Vedam le-a transmis familiei sale un singur mesaj în fața noii situații: „Vreau să ne concentrăm pe victorie”. „Numele meu a fost reabilitat, nu mai sunt prizonier, sunt deținut”, a spus el, reflectând atât asupra eliberării sale, cât și asupra luptei juridice care continuă.

Închisoare

Închisoare. Sursă foto: Freepik

În urmă cu 40 de ani, Vedam a fost condamnat pentru uciderea fostului său coleg de cameră, Tom Kinser, un student de 19 ani, a cărui dispariție și descoperire tragică au dus la condamnarea lui Vedam la închisoare pe viață.

În tot acest timp, Vedam și-a susținut nevinovăția, în ciuda refuzului eliberării pe cauțiune și a confiscării documentelor sale. Familia și susținătorii săi au continuat să lupte pentru dreptatea lui.

Vedam riscă să fie expulzat de ICE

Vedam a fost exonerat de crimă, autoritățile de imigrare din SUA l-au reținut pe baza unui ordin de deportare vechi de peste 30 de ani, legat de condamnările sale anterioare pentru droguri și crimă.

Familia și avocații săi spun că lucrurile s-au schimbat, că Vedam a avut un comportament exemplar în închisoare și că legăturile sale cu India, țara în care ar urma să fie trimis, sunt foarte slabe.

 

 

