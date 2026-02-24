Un bărbat din Vrancea a fost împușcat în timp ce voia să cumpere o armă

Un bărbat de 31 de ani și-a pierdut viața luni seara, în comuna Câmpuri, județul Vrancea, după ce arma pe care intenționa să o cumpere s-a descărcat accidental. Informațiile au fost transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea.

Potrivit polițiștilor, incidentul a fost semnalat printr-un apel la 112, efectuat în jurul orei 18:31, pe 23 februarie. Oamenii legii au stabilit, din primele verificări, că evenimentul s-a produs la locuința unui bărbat în vârstă de 33 de ani.

„La data de 23 februarie, în jurul orei 18:31, prin apel 112, în comuna Câmpuri, poliţiştii din cadrul IPJ Vrancea au stabilit, din primele verificări, că incidentul s-ar fi produs la domiciliul unui bărbat, în vârstă de 33 de ani. Din cercetările efectuate până în acest moment a reieşit că, în timp ce acesta ar fi manevrat o armă pe care intenţiona să o înstrăineze, s-ar fi produs declanşarea accidentală a unui foc, fiind împuşcat mortal un bărbat de 31 de ani, aflat la locaţie”, au precizat reprezentanţii IPJ Vrancea.

În urma verificărilor realizate până în prezent, anchetatorii au transmis că nu există indicii privind un conflict anterior între cele două persoane implicate.

Bărbatul de 33 de ani se află în custodia poliției și este audiat pentru a fi stabilite toate circumstanțele producerii tragediei. Polițiștii continuă cercetările pentru a determina proveniența armei, dacă aceasta era deținută legal și pentru a clarifica situația de fapt. Ancheta este desfășurată sub coordonarea unității de parchet competente.