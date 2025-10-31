Un bărbat din Galați a spânzurat câinele luat în adopție de la o vecină. A ajuns în arest

Un bărbat de 37 de ani din comuna Cavadinești, județul Galați, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că ar fi spânzurat un câine, potrivit IPJ Galaţi.

Potrivit sursei citate, incidentul a fost semnalat pe 27 octombrie, în jurul orei 13:40, printr-un apel la 112. O femeie din localitate a anunțat că vecinul ei ar fi ucis un câine.

Potrivit primelor verificări, o femeie de 70 de ani din Cavadinești ar fi convenit cu vecinul său, un bărbat de 37 de ani din aceeași localitate, să îi dea acestuia un câine de rasă comună, după ce animalul ar fi atacat păsările din curtea ei.

La scurt timp după ce femeia a dat câinele spre adopție, aceasta ar fi primit pe telefon o fotografie care îl arăta pe animal spânzurat de un copac, lângă locuința bărbatului. În urma verificărilor, polițiștii au descoperit trupul câinelui la aproximativ 50 de metri de locul unde ar fi fost spânzurat. Bărbatul este principalul suspect în acest caz.

„La scurt timp după ce femeia a dat câinele spre adopţie, aceasta ar fi primit, pe telefonul mobil, o fotografie în care apărea câinele spânzurat de un copac, în apropierea locuinţei bărbatului”, a transmis IPJ Galați.

Pe baza probelor strânse, polițiștii l-au reținut pe bărbat pentru 24 de ore, iar ulterior judecătorii au decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, fiind derulate de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, a transmis IPJ Galați.

Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, modificată în 2022 și 2024, rămâne în vigoare și în 2025. Rănirea, uciderea fără motiv justificat sau actele de cruzime față de animale sunt considerate infracțiuni.

Pedeapsa poate fi între 3 luni și 1 an de închisoare sau amendă penală, în funcție de gravitatea faptei. În cazurile comise cu cruzime, sadism sau intenție clară, sancțiunea crește la 1-5 ani de închisoare, iar persoanei i se poate interzice dreptul de a deține animale.