Un accident aviatic grav s-a produs vineri în Germania, unde două persoane și-au pierdut viața după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit direct pe o autostradă. Aeronava a fost cuprinsă de flăcări în urma impactului, iar la locul tragediei au intervenit numeroase echipaje de salvare, potrivit DPA.

Accidentul a avut loc pe o autostradă situată la nord-est de orașul Magdeburg, potrivit unui reprezentant al poliției. Primele informații din anchetă arată că nicio mașină nu a fost implicată în producerea incidentului.

După prăbușire, aeronava a fost cuprinsă de flăcări, iar intervenția pompierilor a fost necesară pentru stingerea incendiului și securizarea zonei.

La locul accidentului au fost mobilizate echipe de intervenție din mai multe localități învecinate. Au participat pompieri, echipaje medicale, specialiști în sprijin psihosocial pentru situații de urgență și conducerea serviciului de pompieri din district.

Imaginile surprinse la fața locului au arătat pompieri care intervenau asupra resturilor unui avion vopsit în roșu și alb. Epava a fost găsită la aproximativ un kilometru de zona de servicii Krähenberge, de pe autostradă.

Prăbușirea a avut loc pe autostrada A2, una dintre principalele artere de transport din Germania. Drumul asigură legătura dintre zona metropolitană Berlin și landul Renania de Nord-Westfalia, din vestul țării.

Potrivit informațiilor transmise de poliție, anchetatorii încearcă să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul.