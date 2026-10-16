Un bărbat de 63 de ani din Maryland, SUA, susține că și-a pierdut complet vederea după ce a început un tratament cu Ozempic, medicament utilizat pentru controlul diabetului de tip 2, potrivit New York Post.

Todd Engel a fost diagnosticat cu neuropatie optică ischemică anterioară non-arteritică (NAION), o afecțiune care poate provoca pierderea bruscă și permanentă a vederii. Producătorul medicamentului, compania Novo Nordisk, afirmă însă că dovezile disponibile nu confirmă o relație de cauzalitate între semaglutidă și această afecțiune.

Cazul a fost relatat în contextul unor acțiuni în instanță intentate în Statele Unite împotriva producătorilor de medicamente din clasa GLP-1.

Familia lui Engel susține că acesta nu a fost avertizat cu privire la un posibil risc pentru vedere, în timp ce compania daneză contestă acuzațiile și afirmă că își monitorizează în continuare siguranța tratamentelor.

Todd Engel a început să utilizeze Ozempic în 2023, la recomandarea medicului, pentru gestionarea diabetului. Potrivit relatării publicate de Fox News, la aproximativ patru luni de la începerea tratamentului, bărbatul a fost diagnosticat cu NAION.

Primele simptome pe care le-a descris au apărut în ajunul Anului Nou din 2024. Engel a povestit că, după ce a ieșit de la duș și se pregătea să meargă la serviciu, și-a dat seama că nu mai vede cu ochiul drept.

Ulterior, acesta a fost trimis pentru investigații suplimentare, inclusiv la Wilmer Eye Institute, din cadrul Universității Johns Hopkins. Medicii i-au explicat că suferise un așa-numit „accident vascular ocular”, termen folosit uneori pentru a descrie NAION.

Conform relatării familiei, Engel a continuat să ia Ozempic, deoarece nici el, nici medicii săi nu cunoșteau atunci o posibilă asociere între semaglutidă și această afecțiune.

Aproximativ zece luni mai târziu, bărbatul a început să își piardă brusc vederea și la celălalt ochi. Medicii i-ar fi spus că nu există un tratament medicamentos sau o intervenție chirurgicală care să îi poată reda vederea.

Neuropatia optică ischemică anterioară non-arteritică este o afecțiune în care reducerea fluxului sanguin către nervul optic provoacă deteriorarea acestuia. În unele cazuri, pierderea vederii apare brusc și poate fi permanentă.

Nervul optic transmite informațiile vizuale de la ochi către creier, iar afectarea sa poate avea consecințe importante asupra capacității de a vedea. Apariția bruscă a unei pierderi de vedere la un ochi necesită evaluare medicală de urgență.

În cazul lui Engel, familia susține că investigațiile nu au identificat un alt factor comun care să explice evoluția problemelor de vedere. Totuși, această relatare nu demonstrează, prin ea însăși, că medicamentul a provocat afecțiunea.

Este importantă diferența dintre succesiunea temporală a două evenimente și demonstrarea unei relații de cauzalitate. Faptul că simptomele au apărut după începerea tratamentului nu este suficient pentru a stabili că Ozempic a fost cauza pierderii vederii.

Todd Engel a intentat un proces împotriva companiei Novo Nordisk, producătorul Ozempic. Acesta susține că firma nu a avertizat în mod adecvat pacienții și medicii cu privire la un posibil risc de pierdere a vederii asociat tratamentului.

Potrivit Fox News, sute de pacienți au inițiat acțiuni în justiție împotriva producătorilor unor medicamente din clasa GLP-1, invocând cazuri de NAION. Printre medicamentele menționate în aceste litigii se numără Ozempic și Wegovy, produse pe bază de semaglutidă, precum și alte tratamente din aceeași categorie.

Avocatul familiei, Jonathan Orent, a declarat pentru Fox News Digital că demersul juridic urmărește, printre altele, obținerea unor avertismente mai clare pentru pacienți și medici. Acesta a susținut că accesul la informații privind riscurile potențiale reprezintă un element central al cazului.

Existența proceselor nu înseamnă însă că acuzațiile au fost confirmate de instanță. Legătura dintre medicamente și afecțiunea oculară rămâne un punct de dispută.

Novo Nordisk respinge afirmația că semaglutida ar fi demonstrată drept cauză a NAION. Liz Skrbkova, responsabilă de relațiile cu presa și părțile interesate din SUA pentru companie, a declarat pentru Fox News Digital că ansamblul datelor disponibile nu permite confirmarea unei relații cauzale între medicamentele din clasa agoniștilor receptorilor GLP-1 și această afecțiune.

Compania a invocat și o analiză a studiilor clinice randomizate, controlate cu placebo, în care au fost înregistrate foarte puține cazuri confirmate de NAION și nu a fost identificată o incidență mai mare în rândul pacienților tratați cu semaglutidă.

Reprezentanții Novo Nordisk au mai precizat că firma continuă să urmărească posibilele cazuri de NAION prin sistemele sale obișnuite de monitorizare a siguranței medicamentelor. Compania consideră neîntemeiate procesele de răspundere civilă intentate în SUA și a anunțat că se va apăra în instanță.

Înainte de apariția problemelor medicale, Engel lucra de aproximativ 40 de ani ca operator de utilaje grele și șofer de camion pentru serviciile rutiere din comitatul Howard. Pierderea vederii l-a obligat să renunțe la activitatea profesională.

Bărbatul a povestit că nu mai poate citi cărți, ziare sau reviste și că are nevoie de un baston alb pentru deplasările în exterior. În propria locuință, a învățat să numere treptele pentru a se orienta între încăperi și etaje.

Soția sa, Shelley Engel, a declarat că pierderea vederii i-a schimbat viața întregii familii. Cei doi au decis să vorbească public despre experiența lor pentru a atrage atenția asupra importanței informării pacienților cu privire la riscurile potențiale ale tratamentelor.

Cazul readuce în atenție necesitatea evaluării atente a beneficiilor și riscurilor oricărui tratament. Ozempic este utilizat pentru tratarea diabetului de tip 2, iar deciziile privind administrarea sa trebuie luate împreună cu medicul, în funcție de situația fiecărui pacient.

Persoanele care urmează un tratament cu semaglutidă nu ar trebui să îl întrerupă din proprie inițiativă pe baza unui caz relatat în presă. Orice nelămurire privind siguranța medicamentului trebuie discutată cu medicul curant.

În schimb, o pierdere bruscă a vederii, chiar și la un singur ochi, impune evaluare medicală de urgență