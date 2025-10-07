Social

Un accident la fiecare două minute. Alertă rutieră pe timp de ploaie

Un accident la fiecare două minute. Alertă rutieră pe timp de ploaie
Republica Moldova. Un accident la fiecare două minute. Aaceasta este statistica sumbră înregistrată marți, 7 octombrie, de Serviciul 112. În doar 90 de minute, peste 40 de incidente rutiere s-au produs pe fondul ploilor abundente care au lovit întreaga țară.

Potrivit operatorilor 112, incidentele au avut loc în mai multe regiuni ale țării și au fost provocate de carosabilul umed, vizibilitatea redusă și viteza neadaptată la condițiile meteo.

Un pieton, transportat la spital

Specialista în relații publice la Serviciul 112, Ana Carpovici, a precizat că majoritatea accidentelor au fost minore, însă există și cazuri mai grave. Un pieton a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină.

„Facem apel la toți participanții la trafic să manifeste prudență maximă, să reducă viteza, să păstreze distanța de siguranță între vehicule și să evite deplasările care nu sunt absolut necesare în zonele afectate de precipitații”, se arată în mesajul transmis de Serviciul 112.

112, doar pentru urgențe reale

Reprezentanții serviciului reamintesc că numărul unic 112 trebuie utilizat doar în situații reale de urgență. Folosirea abuzivă a liniei poate îngreuna intervenția rapidă a echipajelor specializate în cazurile critice.

Cod galben de ploi abundente

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de precipitații continue pentru 7 și 8 octombrie. În această perioadă, în toată țara se vor înregistra cantități semnificative de apă – între 15 și 49 de litri pe metru pătrat, iar izolat pot cădea chiar până la 90 l/m².

Pentru a preveni eventuale incidente, cetățenii sunt îndemnați să opteze pentru transportul public în locul mașinilor personale. Totodată, șoferii nu trebuie să parcheze pe marginea drumurilor, pe trotuare sau sub copacii bătrâni, pentru a evita blocarea traficului și a permite intervenția rapidă a utilajelor specializate, dacă va fi necesar.

Un raport recent al Inspectoratului General al Poliției arată că, doar în primele șase luni ale acestui an, 77 de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere. Statistica îngrijorătoare este acum accentuată de noile incidente provocate de ploile abundente.

