Cortegiul funerar care transportă sicriul fostului lider suprem al Iranului, Ali Khamenei, a ajuns joi la Mashhad, orașul unde acesta urmează să fie înmormântat. Procesiunea a fost însoțită de mulțimi numeroase de oameni veniți să îi aducă un ultim omagiu, pe fondul tensiunilor ridicate dintre Iran și Statele Unite, potrivit CNN.

Camioanele care transportau sicriele lui Ali Khamenei și ale membrilor familiei sale, uciși pe 28 februarie, în prima zi a atacurilor americano-israeliene asupra Iranului, au traversat străzile din Mashhad, în timp ce participanții la ceremonie s-au adunat pe traseul cortegiului.

Potrivit sursei, într-o fotografie publicată de agenția Fars, mai multe persoane pot fi văzute ținând un banner de mari dimensiuni pe strada Imam Reza, pe care era scris în limba engleză mesajul: „Îl vom ucide pe Trump”.

Bannerul roșu și steagurile de aceeași culoare au fost prezentate ca simboluri ale răzbunării pentru moartea liderului iranian.

Presa iraniană a relatat că unii dintre cei prezenți au scandat: „Armată, Gardieni ai Revoluţiei Islamice, răzbunare, răzbunare!”.

Sosirea cortegiului la Mashhad a fost întârziată din cauza numărului mare de persoane prezente la ceremonie, potrivit informațiilor transmise de presa de la Teheran.

Sicriul fostului lider suprem iranian a fost transportat pe calea aerului până la Mashhad, fiind escortat de un avion de vânătoare, potrivit agenției oficiale IRNA.

La sosire, sute de oameni îmbrăcați în negru, culoarea asociată doliului, așteptau pentru a participa la momentul de comemorare. Mulți dintre aceștia au fluturat steaguri și s-au apropiat de sicriu pentru un ultim omagiu.

Ceremonia de la Mashhad marchează finalul unei serii de evenimente funerare organizate începând cu 4 iulie. Trupul lui Khamenei a fost dus în mai multe locuri de cult importante pentru musulmanii șiiți, atât în Iran, cât și în Irak.

Ceremoniile au fost prezentate de autoritățile iraniene ca un moment de unitate, reunind milioane de participanți în ultimele zile, potrivit AFP.

Înmormântarea are loc însă într-un context tensionat, după noi atacuri americane. În urma acestora, legătura feroviară de aproximativ 800 de kilometri dintre Teheran și Mashhad a fost suspendată în noaptea de 8 spre 9 iulie.