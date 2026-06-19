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Ultimul clopoțel din acest an școlar. Începe vacanța de vară a elevilor

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Ultimul clopoțel din acest an școlar. Începe vacanța de vară a elevilorelevi vacanță. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Începând de astăzi, elevii din România intră în vacanța de vară. După festivitățile de premiere desfășurate vineri în prezența părinților, aceștia se vor putea bucura de aproape trei luni de relaxare. Potrivit calendarului aprobat deiMinisterul Educației și Cercetării, cursurile anului școlar 2026-2027 vor începe la 7 septembrie 2026 și se vor încheia la 18 iunie 2027. Structura va păstra organizarea pe module de învățare, separate de perioade de vacanță.

Cum vor fi structurate vacanțele în anul școlar 2026-2027

Anul școlar va cuprinde 36 de săptămâni de cursuri pentru majoritatea elevilor. Există însă excepții pentru clasele terminale.

Astfel, elevii din clasele a XII-a, învățământ de zi, și a XIII-a, seral și cu frecvență redusă, vor finaliza cursurile mai devreme, pe 4 iunie 2027, după 34 de săptămâni de studiu.

Pentru elevii de clasa a VIII-a, anul școlar se va încheia la 11 iunie 2027, după 35 de săptămâni.

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vacanta

vacanta / sursa foto: dreamstime.com

Detalii despre „Școala altfel”

Programele educaționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” vor fi organizate în intervalul 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027, perioadă în care unitățile de învățământ își vor stabili propriile activități.

De asemenea, vacanța mobilă de o săptămână, stabilită la nivelul inspectoratelor școlare, va fi programată între 15 februarie și 7 martie 2027, în funcție de deciziile luate în fiecare județ și în municipiul București.

Principalele perioade de cursuri

  • 7 septembrie – 23 octombrie 2026;
  • 2 noiembrie – 22 decembrie 2026;
  • 11 ianuarie – februarie 2027, în funcție de perioada aleasă pentru vacanța mobilă;
  • sfârșitul lunii februarie sau începutul lunii martie – 23 aprilie 2027;
  • 5 mai – 18 iunie 2027.

Vacanțele elevilor în anul școlar 2026-2027

  • 24 octombrie – 1 noiembrie 2026;
  • 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027;
  • o săptămână în perioada 15 februarie – 7 martie 2027, stabilită local;
  • 24 aprilie – 4 mai 2027;
  • vacanța de vară: 19 iunie – 5 septembrie 2027.

Elevii care susțin Bacalaureatul în acest an nu se pot putea bucura încă de vacanță. Candidații vor susține proba la Limba și literatura română pe 29 iunie, urmată de proba obligatorie a profilului pe 30 iunie. Proba la alegere a profilului și specializării este programată pentru 2 iulie, iar examenul se încheie pe 3 iulie cu proba la Limba și literatura maternă.

Conform datelor centralizate de comisiile județene și de Comisia Inspectoratului Școlar al Municipiului București, la prima sesiune a Bacalaureatului 2026 sunt așteptați peste 130.000 de candidați.

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