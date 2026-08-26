Comitetul Executiv al UEFA se reunește la Monaco pentru a discuta oficial renunțarea la amenințarea privind boicotarea competițiilor organizate de FIFA. Decizia vine în urma asigurărilor primite că planul președintelui Gianni Infantino de a vinde participații din Cupa Mondială către investitori privați nu va mai fi pus în aplicare, conform BBC Sport.

Liniștirea apelor între cele două mari foruri internaționale are loc după o perioadă de tensiuni accentuate, declanșate de intenția conducerii FIFA de a atrage capital privat în proiectele sale majore.

Reprezentanții fotbalului european au menționat anterior că, deși ideea controversată a fost retrasă în urma valului de critici, cerințele pentru anularea boicotului nu fuseseră îndeplinite complet. Poziția oficială exprima clar necesitatea unor garanții ferme pentru protejarea structurii fotbalului mondial.

„Trebuie oferite asigurări că astfel de încercări de a deforma jocul în acest mod nu vor mai avea loc niciodată”, transmitea UEFA.

Reacția forului european a urmat mesajului transmis de Gianni Infantino către federațiile naționale, prin care confirma renunțarea la proiectul FFE și își exprima regretul pentru erorile comise în gestionarea situației.

Anularea boicotului permite desfășurarea fără impedimente a Cupei Mondiale feminine U20 din Polonia. Turneul va reuni selecționate importante din Europa, printre care Anglia, Franța, Italia, Portugalia, Spania și țara gazdă.

Miza participării tinerilor sportivi a cântărit decisiv în reevaluarea poziției de la Nyon, chiar dacă divergențele de fond la nivelul conducerii rămân de actualitate. Aleksander Ceferin a lăsat să se înțeleagă că se așteaptă la o schimbare la vârful FIFA, fie prin demisia actualului președinte, fie prin apariția unui contracandidat la scrutinul din primăvară.

O sursă din cadrul negocierilor a clarificat motivele din spatele acestei decizii pragmatice. „Nu este o înfrângere a UEFA, ci este vorba despre evitarea situației în care tinerii jucători ar pierde o oportunitate unică în viață”, a spus sursa, adăugând că presiunile pentru schimbarea conducerii FIFA vor continua.

Tensiunile au atins punctul maxim când toate cele 55 de federații afiliate UEFA au votat blocarea participării la competițiile FIFA. Măsura radicală a fost adoptată ca mijloc de presiune pentru retragerea definitivă a proiectului și obținerea de garanții scrise privind interzicerea accesului investitorilor privați în structurile de conducere ale fotbalului mondial.