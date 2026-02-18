UEFA deschide o anchetă disciplinară, după insultele rasiste la adresa lui Vinicius Jr.

Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal (UEFA) a anunțat, printr-un comunicat, miercuri că va demara o anchetă după acuzațiile de comportament rasist aduse de atacantul brazilian Vinicius Jr., în timpul meciului din Liga Campionilor, disputat marți între Real Madrid și Benfica Lisabona.

Un inspector de etică și disciplină al UEFA a fost desemnat să investigheze incidentul. Meciul a fost întrerupt timp de aproximativ zece minute după ce Vinicius Jr. s-a plâns că ar fi fost jignit cu termenul „maimuță” de către Gianluca Prestianni, jucătorul argentinian al echipei portugheze.

Întreruperea a fost necesară pentru ca oficialii de pe teren să discute situația și să asigure desfășurarea în siguranță a jocului.

Incidentul readuce în prim-plan problemele legate de rasism în fotbalul european, o temă asupra căreia UEFA și cluburile lucrează constant, dar care continuă să afecteze jucători și competiții. În trecut, Vinicius Jr. a mai fost implicat în cazuri similare, ceea ce a amplificat atenția mediatică asupra acestui eveniment.

Surse apropiate clubului portughez au declarat pentru presa internațională că Prestianni nu a făcut comentarii publice imediat după incident, iar echipa Benfica a evitat până acum să emită o declarație oficială detaliată. Oficialii UEFA au subliniat că ancheta va include analiza imaginilor video, declarațiile jucătorilor și ale martorilor, precum și orice dovezi suplimentare care ar putea clarifica circumstanțele.

Aceasta este a doua anchetă majoră deschisă în acest sezon în Liga Campionilor pentru acuzații de comportament rasist. Ancheta urmează să stabilească dacă au existat încălcări ale regulamentului disciplinar și care vor fi eventualele sancțiuni aplicate, după evaluarea tuturor probelor.