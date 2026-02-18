Sport

UEFA deschide o anchetă disciplinară, după insultele rasiste la adresa lui Vinicius Jr.

Comentează știrea
UEFA deschide o anchetă disciplinară, după insultele rasiste la adresa lui Vinicius Jr.Sursa foto: Facebook/UEFA
Din cuprinsul articolului

Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal (UEFA) a anunțat, printr-un comunicat, miercuri că va demara o anchetă după acuzațiile de comportament rasist aduse de atacantul brazilian Vinicius Jr., în timpul meciului din Liga Campionilor, disputat marți între Real Madrid și Benfica Lisabona.

UEFA a dechis o anchetă după incidentele de la Porto - Real Madrid

Un inspector de etică și disciplină al UEFA a fost desemnat să investigheze incidentul. Meciul a fost întrerupt timp de aproximativ zece minute după ce Vinicius Jr. s-a plâns că ar fi fost jignit cu termenul „maimuță” de către Gianluca Prestianni, jucătorul argentinian al echipei portugheze.

vinicius

Vinicius Sursa foto: X

Întreruperea a fost necesară pentru ca oficialii de pe teren să discute situația și să asigure desfășurarea în siguranță a jocului.

„Un inspector de etică și disciplină al UEFA a fost desemnat să investigheze acuzațiile de comportament discriminatoriu în timpul meciului din play-off-ul Ligii Campionilor 2025/2026 dintre SL Benfica și Real Madrid CF, disputat la 17 februarie 2026.

Mirela Vaida dispare de pe „sticlă” după ce a ajuns la spital de urgență. Recomandările medicilor o îndepărtează de Acces Direct
Mirela Vaida dispare de pe „sticlă” după ce a ajuns la spital de urgență. Recomandările medicilor o îndepărtează de Acces Direct
Decizia CCR a deschis lacătul următoarelor reforme. Bolojan a explicat ce decizii urmează să ia
Decizia CCR a deschis lacătul următoarelor reforme. Bolojan a explicat ce decizii urmează să ia

Informații suplimentare cu privire la acest subiect vor fi disponibile în timp util”, se arată în comunicatul UEFA.

Insulte rasiste la adresa lui Vinicius Jr.

Incidentul readuce în prim-plan problemele legate de rasism în fotbalul european, o temă asupra căreia UEFA și cluburile lucrează constant, dar care continuă să afecteze jucători și competiții. În trecut, Vinicius Jr. a mai fost implicat în cazuri similare, ceea ce a amplificat atenția mediatică asupra acestui eveniment.

minge fotbal

Sursa foto: Freepik

Surse apropiate clubului portughez au declarat pentru presa internațională că Prestianni nu a făcut comentarii publice imediat după incident, iar echipa Benfica a evitat până acum să emită o declarație oficială detaliată. Oficialii UEFA au subliniat că ancheta va include analiza imaginilor video, declarațiile jucătorilor și ale martorilor, precum și orice dovezi suplimentare care ar putea clarifica circumstanțele.

A doua anchetă deschisă în acest sezon

Aceasta este a doua anchetă majoră deschisă în acest sezon în Liga Campionilor pentru acuzații de comportament rasist. Ancheta urmează să stabilească dacă au existat încălcări ale regulamentului disciplinar și care vor fi eventualele sancțiuni aplicate, după evaluarea tuturor probelor.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:18 - Pentru visul său, Putin vrea să prelungească războiul cu mulți ani. Liderul de la Kremlin consideră că are un avantaj...
20:13 - Apariție surpriză la Jocurile Olimpice de iarnă. Un câine a început să alerge alături de schiori
20:04 - Bolojan a decis să aplice o mare lovitură bugetarilor, legată de cumulul pensiei cu salariul
19:57 - Arta de a extrage energia dintr-o ceașcă de cafea
19:53 - Mirela Vaida dispare de pe „sticlă” după ce a ajuns la spital de urgență. Recomandările medicilor o îndepărtează de A...
19:45 - Decizia CCR a deschis lacătul următoarelor reforme. Bolojan a explicat ce decizii urmează să ia

HAI România!

Nicu îl vede pe Donald. Hai LIVE cu Turcescu
Nicu îl vede pe Donald. Hai LIVE cu Turcescu
Criminal în serie la Sibiu, mai pervers decât Râmaru?
Criminal în serie la Sibiu, mai pervers decât Râmaru?
Marele câștig al României după ce Nicușor Dan și-a confirmat prezența la Washington
Marele câștig al României după ce Nicușor Dan și-a confirmat prezența la Washington

Proiecte speciale