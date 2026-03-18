UE virează o nouă tranșă pentru Republica Moldova. 189 de milioane de euro, după progrese în reforme

Republica Moldova. Uniunea Europeană continuă sprijinul financiar pentru Republica Moldova, după ce autoritățile de la Chișinău au înregistrat progrese semnificative în implementarea reformelor asumate. O nouă tranșă în valoare de 189 de milioane de euro a fost debursată pe 17 martie, în cadrul Planului de Creștere, în paralel cu avansarea negocierilor tehnice de aderare.

Anunțul a fost făcut de comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, la conferința de presă de la Bruxelles, în cadrul căreia a fost confirmată și deschiderea negocierilor tehnice cu R. Moldova pe ultimele trei clustere.

„Mă bucur foarte mult să anunț că, astăzi, Comisia a debursat aproape 200 de milioane către Moldova, după ce țara a completat alte 24 de reforme din cele 26 din Planul de Creștere. Asta înseamnă că Moldova este nu unul dintre cei care au rezultate, dar cel mai bun stat care are rezultate în acest domeniu”, a declarat comisara Marta Kos.

Printre reformele-cheie realizate se numără reducerea sarcinii administrative pentru mediul de afaceri, consolidarea securității cibernetice și a capacității de răspuns în situații de urgență, avansarea digitalizării serviciilor publice, îmbunătățirea transparenței bugetare, precum și consolidarea mecanismelor de combatere a fraudei, de recuperare a activelor și a sistemului judiciar.

De asemenea, au fost lansate piețele naționale de energie electrică și de echilibrare, iar adoptarea energiei din surse regenerabile a fost accelerată.

Comisara de la Bruxelles a adăugat că R. Moldova a făcut „un progres real” în implementarea reformelor necesare pentru aderarea la UE, „dar mai are foarte mult de lucru înainte”. Ea a subliniat necesitatea de a avansa reformele în domeniul justiției și în lupta cu corupția, „fiindcă acestea sunt cele mai importante”.

După deschiderea negocierilor tehnice pe ultimele trei din cele șase clustere, Republica Moldova are totul pentru a avansa în reformele de aderare la UE.

„R. Moldova este importantă pentru securitatea noastră. Știți ce aveți de făcut și puteți conta pe suportul nostru puternic la fiecare pas”, a conchis Marta Kos.

Potrivit Comisiei Europene, 173 de milioane de euro din tranșa debursată vor fi virate direct la bugetul de stat, iar 16 milioane de euro vor sprijini proiecte în Republica Moldova prin intermediul Platformei de investiții pentru vecinătate. Debursarea se adaugă celor 289 de milioane de euro acordate Republicii Moldova în 2025.

Precizăm că banii din Planul de Creștere al Uniunii Europene pentru Republica Moldova în valoare totală de 1.885 de miliarde de euro, ajung în bugetul de stat sub formă de împrumuturi concesionale și granturi, însă utilizarea lor este strict condiționată de reforme și proiecte de investiții cu impact economic.

Componenta de granturi constituie 385 de milioane de euro. Din această sumă, 135 de milioane merg pentru cofinanțarea proiectelor de investiții capitale, iar restul este destinat, în principal, asistenței tehnice.

Până în prezent, Republica Moldova a primit o prefinanțare de 270 de milioane de euro, debursată în iunie 2025. Ulterior, în septembrie 2025, a fost debursată o tranșă de aproximativ 19 milioane de euro, a doua din acest pachet de sprijin.

Planul de Creștere susținut de Uniunea Europeană este cel mai amplu și ambițios pachet de sprijin financiar din istoria Republicii Moldova, banii urmând a fi debursați până în anul 2028.

Acordul de facilitate dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind modalitățile specifice de punere în aplicare a sprijinului acordat de Uniunea Europeană în cadrul Mecanismului de Reformă și Creștere pentru Republica Moldova a fost semnat pe 9 mai 2025.