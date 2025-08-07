International UE schimbă strategia. Plafon dinamic pentru petrolul rusesc







Plafonul dinamic pentru petrolul rusesc va fi implementat de Uniunea Europeană din 3 septembrie, în cadrul celui de-al 18-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei. Măsura, anunțată oficial de Comisia Europeană, are ca scop diminuarea veniturilor energetice ale Rusiei fără a destabiliza piața globală.

Pe 6 august, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Arianna Podestà, a confirmat că plafonul dinamic pentru petrolul rusesc va intra în vigoare începând cu 3 septembrie. Măsura face parte din al 18-lea pachet de sancțiuni adoptat de Uniunea Europeană în contextul războiului din Ucraina și este susținută și de alte state G7.

Spre deosebire de plafonul fix de 60 de dolari pe baril, impus de G7 în decembrie 2022, noua formulă va ajusta lunar prețul maxim admis pentru exporturile maritime de țiței rusesc. Acesta va fi calculat ca 15% sub media prețului global al petrolului din ultimele trei luni. La momentul anunțului, plafonul ar echivala cu 47,60 dolari pe baril.

Plafonul se aplică tuturor companiilor din UE și G7 care furnizează servicii legate de transportul și asigurarea petrolului rusesc, acestea vor putea opera doar dacă prețul de vânzare respectă plafonul impus.

Regatul Unit s-a aliniat deciziei Bruxelles-ului, consolidând frontul economic comun împotriva Moscovei. De asemenea, Washingtonul susține măsura și pregătește sancțiuni secundare care vizează statele ce continuă să cumpere petrol rusesc la prețuri superioare plafonului.

Președintele american Donald Trump a avertizat că tarife de 100% pe exporturile acestor țări ar putea intra în vigoare în următoarele zile, dacă Rusia nu face progrese spre încheierea conflictului.

Prin impunerea unui plafon dinamic, UE și aliații săi încearcă să limiteze finanțarea aparatului militar rusesc. Potrivit Ministerului de Finanțe de la Moscova, veniturile din petrol și gaze au scăzut cu 30% în iulie față de aceeași lună a anului precedent, marcând a treia lună consecutivă de declin.

Reducerea acestor venituri, care reprezintă aproape o treime din bugetul federal al Rusiei, afectează direct capacitatea Kremlinului de a susține cheltuielile militare. În plus, menținerea unui plafon flexibil, corelat cu piața, ar putea preveni un dezechilibru major pe piața energetică internațională, evitând astfel o criză de aprovizionare, potrivit Kyiv Independent.