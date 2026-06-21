Premierul interimar Ilie Bolojan a respins interpretările politice legate de o fotografie realizată la Bruxelles, în care președintele Nicușor Dan apare alături de europarlamentarul Rareș Bogdan, afirmând că astfel de momente sunt firești în cadrul reuniunilor europene și nu trebuie privite ca semnale politice.

Declarațiile au fost făcute în contextul întrebărilor privind semnificația imaginii care a circulat în spațiul public. Bolojan a explicat că deplasările oficiale la Bruxelles includ atât întâlniri instituționale, cât și discuții informale între reprezentanții României și oficialii europeni.

Potrivit premierului interimar, programul unei vizite oficiale la Bruxelles presupune o serie de reuniuni formale la care participă toți reprezentanții implicați, însă mesele și întâlnirile informale au un caracter diferit.

Acesta a subliniat că astfel de momente sunt obișnuite în marja reuniunilor europene și nu reprezintă neapărat un mesaj politic sau o poziționare strategică.

Întrebat direct dacă imaginea în care apar Nicușor Dan și Rareș Bogdan transmite un semnal politic, Bolojan a evitat orice interpretare și a precizat că nu cunoaște toate detaliile legate de contextul fotografiei.

Premierul interimar a insistat că astfel de interacțiuni sunt normale în cadrul întâlnirilor de la Bruxelles, unde participă numeroși oficiali români și europeni.

„N-am ce să comentez. În general, stai la masă cu oamenii cu care te simți bine”, a afirmat acesta.

Declarațiile vin într-o perioadă marcată de negocieri politice privind formarea noului Guvern și de discuții intense între partidele parlamentare. În acest context, orice apariție publică a liderilor politici este atent analizată și interpretată.

Bolojan a încercat însă să transmită că fotografia nu trebuie asociată cu negocieri politice sau cu eventuale alianțe, ci trebuie privită în contextul normal al activității desfășurate la Bruxelles.