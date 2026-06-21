Premierul interimar și liderul PNL, Ilie Bolojan, a declarat duminică seară că respectă decizia lui Ciprian Ciucu de a nu candida pentru o funcție de conducere în partid și a subliniat că pornește de la prezumția de nevinovăție în cazul acestuia. Declarațiile au fost făcute în timpul unei intervenții TV.

Bolojan a explicat că alegerea lui Ciucu a fost una personală și că aceasta urmărește să evite expunerea Partidului Național Liberal la atacuri politice într-un context sensibil.

Liderul liberal a precizat că nu dorește să facă aprecieri asupra unor dosare aflate în analiză și că orice concluzie trebuie să se bazeze pe date oficiale.

Întrebat despre situația lui Ciprian Ciucu, Ilie Bolojan a afirmat că respectă decizia acestuia și consideră că prezumția de nevinovăție trebuie aplicată în orice situație până la o eventuală pronunțare a justiției.

Totodată, liderul PNL a făcut referire la coincidența temporală a unor evenimente recente, menționând că anumite aspecte pot ridica întrebări. Cu toate acestea, a refuzat să formuleze acuzații sau concluzii în lipsa unor informații oficiale din dosar.

Separat, Bolojan a comentat și o decizie a unei instanțe din Ilfov într-un litigiu electoral. Acesta a susținut că soluționarea mai rapidă a cauzelor aflate pe rolul instanțelor ar contribui la consolidarea încrederii publice în instituțiile statului.

Potrivit liderului liberal, predictibilitatea și celeritatea actului de justiție reprezintă elemente importante pentru funcționarea corectă a democrației și pentru reducerea suspiciunilor din spațiul public.

Întrebat dacă tensiunile interne din PNL continuă după Congresul extraordinar și după discuțiile privind posibile excluderi ale unor lideri, Bolojan a transmis că partidul trebuie să rămână deschis atât pentru cei care doresc să se alăture formațiunii, cât și pentru cei care aleg să plece.

„Ușile unui partid trebuie să fie batante”, a explicat liderul liberal, folosind o metaforă pentru a descrie dinamica internă a unei formațiuni politice.

El a precizat că PNL este deschis profesioniștilor și persoanelor care împărtășesc valorile partidului, însă nu poate susține comportamente motivate exclusiv de interese personale sau de obținerea unor funcții.

În cadrul aceleiași intervenții, Bolojan a respins ideea că PNL ar trebui să accepte compromisuri politice doar pentru a participa la guvernare.

Liderul liberal a amintit experiența coaliției anterioare, despre care a spus că a fost dominată de negocieri pentru funcții și nu de reforme substanțiale. În opinia sa, alegătorii au sancționat această abordare la scrutinul din 2024.

Bolojan a avertizat că o participare la guvernare fără obiective clare și fără capacitatea de a produce schimbări reale ar transforma partidul într-un actor politic fără influență semnificativă asupra direcției țării.