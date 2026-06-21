Politica

Bolojan spune că îi respectă decizia lui Ciprian Ciucu. Liderul liberal cere prudență înaintea concluziilor

Comentează știrea
Bolojan spune că îi respectă decizia lui Ciprian Ciucu. Liderul liberal cere prudență înaintea concluziilorIlie bolojan / sursa foto: captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Premierul interimar și liderul PNL, Ilie Bolojan, a declarat duminică seară că respectă decizia lui Ciprian Ciucu de a nu candida pentru o funcție de conducere în partid și a subliniat că pornește de la prezumția de nevinovăție în cazul acestuia. Declarațiile au fost făcute în timpul unei intervenții TV.

Bolojan a explicat că alegerea lui Ciucu a fost una personală și că aceasta urmărește să evite expunerea Partidului Național Liberal la atacuri politice într-un context sensibil.

Liderul liberal a precizat că nu dorește să facă aprecieri asupra unor dosare aflate în analiză și că orice concluzie trebuie să se bazeze pe date oficiale.

Bolojan: Îi respect decizia și pornesc de la prezumția de nevinovăție

Întrebat despre situația lui Ciprian Ciucu, Ilie Bolojan a afirmat că respectă decizia acestuia și consideră că prezumția de nevinovăție trebuie aplicată în orice situație până la o eventuală pronunțare a justiției.

Cum poți să ceri pensie mai mare de la Curtea Constituțională. Decizia unui bărbat care s-a simțit discriminat
Cum poți să ceri pensie mai mare de la Curtea Constituțională. Decizia unui bărbat care s-a simțit discriminat
Povestea unui fost informator CIA care susține că s-a infiltrat în Al-Qaeda ani la rând
Povestea unui fost informator CIA care susține că s-a infiltrat în Al-Qaeda ani la rând

Totodată, liderul PNL a făcut referire la coincidența temporală a unor evenimente recente, menționând că anumite aspecte pot ridica întrebări. Cu toate acestea, a refuzat să formuleze acuzații sau concluzii în lipsa unor informații oficiale din dosar.

Apel pentru accelerarea procedurilor judiciare

Separat, Bolojan a comentat și o decizie a unei instanțe din Ilfov într-un litigiu electoral. Acesta a susținut că soluționarea mai rapidă a cauzelor aflate pe rolul instanțelor ar contribui la consolidarea încrederii publice în instituțiile statului.

Potrivit liderului liberal, predictibilitatea și celeritatea actului de justiție reprezintă elemente importante pentru funcționarea corectă a democrației și pentru reducerea suspiciunilor din spațiul public.

Mesaj pentru membrii PNL: Ușa este deschisă

Întrebat dacă tensiunile interne din PNL continuă după Congresul extraordinar și după discuțiile privind posibile excluderi ale unor lideri, Bolojan a transmis că partidul trebuie să rămână deschis atât pentru cei care doresc să se alăture formațiunii, cât și pentru cei care aleg să plece.

Echipa Bolojan

Echipa Bolojan / sursa foto: captură video

„Ușile unui partid trebuie să fie batante”, a explicat liderul liberal, folosind o metaforă pentru a descrie dinamica internă a unei formațiuni politice.

El a precizat că PNL este deschis profesioniștilor și persoanelor care împărtășesc valorile partidului, însă nu poate susține comportamente motivate exclusiv de interese personale sau de obținerea unor funcții.

Critici la adresa politicii bazate pe negocieri de funcții

În cadrul aceleiași intervenții, Bolojan a respins ideea că PNL ar trebui să accepte compromisuri politice doar pentru a participa la guvernare.

Liderul liberal a amintit experiența coaliției anterioare, despre care a spus că a fost dominată de negocieri pentru funcții și nu de reforme substanțiale. În opinia sa, alegătorii au sancționat această abordare la scrutinul din 2024.

Bolojan a avertizat că o participare la guvernare fără obiective clare și fără capacitatea de a produce schimbări reale ar transforma partidul într-un actor politic fără influență semnificativă asupra direcției țării.

Stiri calde

23:57 - Cum poți să ceri pensie mai mare de la Curtea Constituțională. Decizia unui bărbat care s-a simțit discriminat

23:50 - Bolojan explică fotografia cu Nicușor Dan de la Bruxelles: La masă stai cu oamenii cu care te simți bine

23:42 - Două fetițe, electrocutate la un ștrand din Băile Felix, au ajuns la spital

23:33 - Bolojan spune că îi respectă decizia lui Ciprian Ciucu. Liderul liberal cere prudență înaintea concluziilor

23:20 - Nike vs Adidas: Războiul publicitar de 100 de milioane de dolari de la Cupa Mondială

23:11 - Bolojan respinge acuzațiile de USR-izare, pe care le numește „prostii”

HAI România!

Spectru morții: războiul invizibil care decide cine câștigă și cine dispare

Spectru morții: războiul invizibil care decide cine câștigă și cine dispare

Terorism fără teroriști

Terorism fără teroriști

Administrarea unei demolări. Frumoasele râme

Administrarea unei demolări. Frumoasele râme

Proiecte speciale