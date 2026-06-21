Cupa Mondială nu este doar o competiție sportivă, ci și o arena uriașă de marketing în care doi giganți – Nike și Adidas – se luptă pentru supremație. Cu bugete estimate la zeci de milioane de euro, campaniile lor publicitare arată mai degrabă ca producții hollywoodiene decât ca spoturi obișnuite, potrivit BBC.

Nike a mizat pe staruri precum Kylian Mbappé, Erling Haaland, Cristiano Ronaldo și LeBron James în campania „Rip the Script”. Adidas a răspuns cu „Backyard Legends”, aducând în prim-plan nume precum Lamine Yamal, Jude Bellingham, Lionel Messi și Zinedine Zidane, alături de o apariție AI a lui David Beckham.

Potrivit unor surse, Adidas ar fi cheltuit aproximativ 50 de milioane de lire sterline doar pentru realizarea reclamei. Niciuna dintre companii nu dezvăluie sumele exacte, dar este clar că investițiile se ridică la zeci de milioane de euro.

La nivel de vizualizări pe YouTube, Nike domină detașat: campania sa a acumulat 76 de milioane de vizualizări, în timp ce spotul Adidas a ajuns la aproximativ 7 milioane. Cu toate acestea, pe teren, situația pare inversată. La New York, Adidas a creat o prezență mult mai puternică, cu magazine imersive, pop-up-uri și activări ample în oraș, în timp ce Nike s-a concentrat mai mult pe succesul recent al New York Knicks.

Adidas are o tradiție îndelungată la Cupa Mondială, fiind brandul care a creat legendarul bal Telstar în 1970. Florian Alt, vicepreședinte marketing la Adidas, subliniază că strategia lor vizează întâlnirea consumatorilor acolo unde se află ei – fie la televizor, pe rețelele sociale sau în cultură.

Camilo Andrade, vicepreședinte Nike Global Football, explică schimbarea de paradigmă: „În era digitală, poveștile circulă mai repede și se reinterpretă rapid. Succesul nu se mai măsoară doar prin numărul de vizualizări, ci prin capacitatea de a crea un univers pe care fanii, jucătorii și creatorii îl pot remixa și dezvolta singuri.”

Dincolo de reclame, lupta se dă și pe echipamente. Adidas echipează 14 selecționate, Nike 12, iar Puma 11. Tricourile devin tot mai mult declarații de modă, mai ales printre tinerii din comunitățile de diaspora. Boot-urile sponsorizate generează, de asemenea, sume uriașe: Cristiano Ronaldo are un contract pe 10 ani cu Nike estimat la aproape 18 milioane de dolari pe an.

James Kirkham, strateg de brand sportiv, notează că „fotbalul este liantul cultural suprem. Se împletește perfect cu muzica, moda, gaming-ul și designul”.

La final, victoria reală se va măsura în vânzări și cotă de piață – cifre care vor fi cunoscute abia după turneu. Până atunci, duelul Nike – Adidas continuă să captiveze publicul la fel de intens ca meciurile de pe teren.