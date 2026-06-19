Terorism fără teroriști

„Un adevăr pe jumătate spus este o minciună întreagă.” Ce s-a întâmplat, cu adevărat, în decembrie 1989? În acest podcast, analizăm culisele Revoluției Române, dincolo de miturile cu care am fost obișnuiți. Demontăm „planul diversionist” sângeros și investigăm cum idealul anticomunist a fost deturnat prin inventarea unui pericol fals: teroriștii.

Analizăm întrebările incomode la care istoria oficială ezită să răspundă: De ce a fost abandonat Nicolae Ceaușescu, singur, făcând autostopul? Unde erau trupele fidele regimului? De ce a fost chemat și lăsat să moară șeful USLA, Gheorghe Trosca, și cine se află în spatele măcelului de la Otopeni? Discutăm despre rețeaua generalilor pro-sovietici (Militaru, Stănculescu), rolul civililor controlați de serviciile externe (Iliescu, Brucan) și modul în care armata, radiolocația și televiziunea au fost folosite într-un război psihologic cu ținte false.

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