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Povestea unui fost informator CIA care susține că s-a infiltrat în Al-Qaeda ani la rând

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Povestea unui fost informator CIA care susține că s-a infiltrat în Al-Qaeda ani la rândBlerim Skoro / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Blerim Skoro, un refugiat din Kosovo care a colaborat cu serviciile de informații americane după atentatele din 11 septembrie 2001, susține că a petrecut ani de zile infiltrând grupări afiliate Al-Qaeda, potrivit The Sun.

Povestea sa este prezentată în documentarul „The Accidental Spy”, lansat recent pe Amazon Prime Video.

Potrivit relatărilor sale, Skoro a participat la operațiuni sub acoperire desfășurate în mai multe țări, furnizând informații despre rețele extremiste. El afirmă însă că, după o tentativă de asasinat care l-a vizat, a rămas fără sprijinul agențiilor pentru care lucrase.

De la refugiat din Kosovo la colaborator al serviciilor americane

Blerim Skoro a părăsit Kosovo în anii ’90, în contextul conflictelor din fosta Iugoslavie. El a ajuns în Statele Unite după ce a obținut statut de refugiat și a lucrat în diverse locuri pentru a-și întreține familia rămasă în Europa.

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Ulterior, a fost condamnat pentru implicare într-o rețea de trafic de droguri. În timpul detenției, după atentatele din 11 septembrie 2001, susține că a atras atenția autorităților federale prin informațiile pe care le furniza despre alți deținuți suspectați de simpatii extremiste.

Misiuni sub acoperire în rețele teroriste

Conform mărturiei sale, agențiile americane l-au pregătit pentru operațiuni de infiltrare în cercuri apropiate de Al-Qaeda. El afirmă că a călătorit în mai multe state din Orientul Mijlociu și Balcani, participând la operațiuni care vizau identificarea și perturbarea unor activități teroriste.

Skoro susține că a fost implicat inclusiv în tranzacții de armament monitorizate de serviciile de informații și că a intrat în contact cu membri de rang înalt ai organizației teroriste. Scopul acestor operațiuni era colectarea de informații și împiedicarea unor potențiale atacuri.

Tentativă de asasinat și acuzații de abandon

Momentul decisiv al poveștii sale ar fi avut loc în 2010, când a fost împușcat într-un atac pe care îl atribuie unor persoane asociate rețelelor teroriste pe care le infiltrase. Skoro afirmă că a supraviețuit în mod miraculos și că, după incident, sprijinul primit din partea serviciilor americane s-a redus drastic.

Blerim Skoro

Blerim Skoro / sursa foto:captură video

El susține că a fost nevoit să fugă prin mai multe țări înainte de a ajunge în Canada și ulterior în Statele Unite. Potrivit documentarului și relatărilor publicate în presa britanică, FBI a confirmat că acesta a lucrat ca informator pentru agenție, în timp ce CIA nu a comentat public cazul.

Povestea ajunge pe platformele de streaming

Experiențele lui Blerim Skoro sunt prezentate în documentarul „The Accidental Spy”, regizat de Anthony Wonke. Producția urmărește traseul său de la refugiat și deținut federal la colaborator al serviciilor de informații implicat în operațiuni împotriva terorismului internațional.

În prezent, Skoro locuiește la New York și lucrează ca șofer de taxi. El afirmă că a decis să își facă publică povestea pentru ca familia și copiii săi să cunoască experiențele prin care a trecut.

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