Un pensionar care a contestat modul de calcul al pensiei sale a ajuns până la Curtea Constituțională a României, susținând că este discriminat în raport cu femeile pensionare, potrivit legislatie.just.ro.

Acesta a cerut ca pensia sa să fie mai mare decât cea a unei femei care are același punctaj și aceeași vechime în muncă, argumentând că bărbații muncesc mai mult înainte de pensionare.

Curtea Constituțională a fost sesizată de instanța care judeca litigiul dintre pensionar și Casa de Pensii. După analizarea dosarului, judecătorii constituționali au decis că excepția invocată este inadmisibilă și au stabilit că problema ridicată nu reprezintă o chestiune de constituționalitate.

Dosarul a pornit după ce bărbatul a contestat aplicarea articolului 95 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Potrivit documentelor analizate de instanță, pensionarul a susținut că a primit o pensie mai mică decât o femeie care avea același punctaj total și care s-a pensionat la aceeași dată.

Acesta a considerat că diferențele dintre stagiile complete de cotizare aplicate femeilor și bărbaților generează un tratament discriminatoriu și contravin principiului egalității prevăzut de Constituție.

Judecătorii CCR au observat însă că argumentele prezentate nu vizează constituționalitatea textului de lege, ci modul în care acesta a fost aplicat în situația concretă a reclamantului.

În motivarea deciziei, Curtea arată:

„Or, în mod vădit, o astfel de critică pune în discuție o simplă chestiune de aplicare în concret a legii și nu o veritabilă critică de constituționalitate, astfel încât excepția este inadmisibilă și din această perspectivă.”

CCR mai precizează că autorul excepției a invocat încălcarea articolului 16 din Constituție, referitor la egalitatea în drepturi, fără să prezinte argumente concrete care să demonstreze existența unei contradicții între lege și prevederile constituționale.

„Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că, în motivarea acesteia, autorul susține încălcarea prin textul criticat a dispozițiilor articolului 16 din Constituție, fără a formula argumente în susținerea acestei pretinse contrarietăți.”

Articolul contestat reglementează modul în care este calculat punctajul mediu anual, unul dintre elementele esențiale pentru stabilirea cuantumului pensiei.

Textul de lege stabilește:

„Punctajul mediu anual realizat de asigurat se determină prin împărţirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale ale asiguratului la numărul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare.”

Legea prevede și reguli speciale pentru persoanele care beneficiază de condiții diferite de pensionare sau care au acumulat stagii de cotizare în mai multe situații reglementate distinct.

Potrivit articolului 95:

„În situaţia persoanelor prevăzute la art. 56-59, la stabilirea punctajului mediu anual se iau în considerare stagiile de cotizare complete prevăzute la aceste articole.”

De asemenea:

„În cazul persoanelor care realizează stagii de cotizare în mai multe situaţii, pentru care legea prevede stagii complete de cotizare diferite, punctajul mediu anual se determină prin însumarea punctajelor medii anuale calculate corespunzător stagiilor complete de cotizare prevăzute de prezenta lege.”

Nemulțumirea pensionarului are legătură cu faptul că femeile și bărbații nu au încă aceleași condiții de pensionare.

În prezent, femeile se pensionează la aproximativ 62 de ani și 7 luni, după un stagiu complet de cotizare de 33 de ani și 5 luni.

În cazul bărbaților, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani, iar stagiul complet de cotizare este de 35 de ani.

Procesul de egalizare a vârstelor de pensionare este unul gradual și urmează să fie finalizat în anul 2035, când atât femeile, cât și bărbații vor avea aceeași vârstă standard de pensionare, respectiv 65 de ani.

Pensionarul a susținut că această diferență îl dezavantajează și că ar trebui să beneficieze de o pensie mai mare decât o femeie aflată într-o situație similară din punctul de vedere al punctajului acumulat.

CCR nu a analizat dacă există sau nu o discriminare între femei și bărbați în sistemul public de pensii.

Judecătorii au stabilit exclusiv că excepția de neconstituționalitate nu îndeplinește condițiile necesare pentru a fi examinată pe fond.

Practic, Curtea a concluzionat că problema ridicată de pensionar ține de interpretarea și aplicarea legii de către instituțiile competente și instanțele de judecată, nu de constituționalitatea articolului contestat.

În consecință, excepția a fost respinsă ca inadmisibilă.

Cazul apare într-un context în care Curtea Constituțională are pe rol un număr foarte mare de dosare care vizează sistemul public de pensii.

Potrivit informațiilor prezentate de Newsweek România, aproximativ 4.200 de dosare privind pensiile se află în diferite stadii de analiză la CCR.

Cele mai multe dintre acestea privesc excepții de neconstituționalitate ridicate de instanțe din întreaga țară și vizează aspecte precum recalcularea pensiilor, pensionarea anticipată, stagiile de cotizare sau modul de aplicare a prevederilor privind grupele de muncă.

În situația în care Curtea declară neconstituțională o prevedere legală, aceasta încetează să mai producă efecte juridice și trebuie modificată de Parlament sau de Guvern, după caz.

Datele statistice oficiale arată că, în medie, bărbații continuă să încaseze pensii mai mari decât femeile.

Conform Institutului Național de Statistică, diferențele rămân semnificative inclusiv după procesele de recalculare desfășurate în ultimii ani.

INS precizează:

„Pensia medie lunară de asigurări sociale pentru femei este mai mică decât cea a bărbaților în cazul principalelor categorii de pensii, chiar și pentru acele categorii de pensii pentru care numărul femeilor este mai mare decât cel al bărbaților.”

Instituția mai arată că:

„Astfel, în cazul pensiei pentru limită de vârstă, pensia aferentă femeilor a reprezentat 61,2% din cea a bărbaților, în cadrul acestei categorii înregistrându-se și cea mai mare disparitate.”

Sistemul public de pensii din România funcționează pe principiul contributivității, ceea ce înseamnă că nivelul pensiei este determinat în principal de contribuțiile plătite de-a lungul vieții profesionale.

Diferențele dintre pensiile femeilor și cele ale bărbaților sunt influențate de mai mulți factori. Femeile au avut, în medie, cariere mai scurte și s-au pensionat mai devreme decât bărbații. În plus, multe au lucrat în domenii cu salarii mai reduse, ceea ce a influențat direct nivelul contribuțiilor sociale.

De cealaltă parte, bărbații au fost mai numeroși în sectoare precum industria grea, mineritul sau siderurgia, unde salariile și sporurile au fost mai ridicate, iar perioadele lucrate în condiții speciale au generat avantaje suplimentare la calculul pensiei.