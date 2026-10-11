Comisia Europeană pregătește noi propuneri pentru înăsprirea regulilor de acordare a vizelor cetățenilor ruși, pe fondul temerilor privind sabotajele și atacurile hibride atribuite Moscovei, potrivit Politico. Inițiativa, așteptată la începutul anului 2027, vine după ce Polonia, Suedia și Estonia au cerut măsuri suplimentare de securitate, inclusiv restricții pentru foștii militari ruși care au luptat în Ucraina.

Miza este controlul accesului în spațiul Schengen, unde cetățenii ruși au primit aproximativ 478.000 de vize turistice în 2025. O parte importantă dintre acestea permit intrări multiple, astfel încât titularii pot efectua mai multe călătorii fără să solicite de fiecare dată o nouă viză.

Potrivit informațiilor publicate de Politico, Comisia Europeană intenționează să prezinte noi măsuri la începutul anului viitor. Demersul are loc în contextul solicitărilor venite din partea mai multor state membre, care consideră că actualele reguli de acordare a vizelor trebuie adaptate la riscurile de securitate.

Ministrul suedez al Justiției, Gunnar Strömmer, a susținut că sistemul actual poate fi exploatat de persoane care reprezintă un risc pentru securitatea europeană.

„Cred că este evident pentru toată lumea că avem vulnerabilități în sistemul nostru, care pot fi exploatate de inamicii noștri”, a declarat oficialul suedez pentru Politico.

Strömmer a precizat că, potrivit informațiilor pe care le deține, propunerea Comisiei ar putea fi prezentată în ianuarie 2027. Suedia ar prefera ca măsurile să fie anunțate mai devreme.

Deocamdată, inițiativa se află în faza pregătirii unei propuneri. Nu este vorba despre o interdicție generală de călătorie deja adoptată la nivelul Uniunii Europene.

Datele prezentate în relatarea Politico arată că cetățenii ruși au primit aproximativ 478.000 de vize turistice pentru spațiul Schengen în 2025. Vizele cu intrări multiple sunt în centrul dezbaterii deoarece permit deplasări repetate în statele participante, în limitele perioadei de valabilitate și ale regulilor aplicabile.

Comisarul european pentru Migrație, Magnus Brunner, a atras atenția că numărul vizelor acordate nu mai înregistrează scăderea observată inițial.

„Nu poți ști niciodată cine sunt, de fapt, acești turiști. De aceea, îndemnăm statele membre să reducă numărul vizelor acordate”, a declarat Brunner pentru Politico.

Declarația reflectă preocupările privind verificarea solicitanților și posibilitatea ca unele persoane să folosească deplasările în scopuri incompatibile cu securitatea statelor europene.

Estonia a propus interzicerea completă a accesului în Uniunea Europeană pentru foștii membri ai forțelor armate ruse. Propunerea vizează o categorie considerată sensibilă din perspectiva riscurilor de securitate, în special în contextul războiului din Ucraina.

Polonia și Suedia susțin, la rândul lor, înăsprirea controalelor și a regulilor de acordare a vizelor. Statele respective au invocat preocupări legate de acte de sabotaj, incendieri și alte operațiuni hibride atribuite Rusiei.

Mai multe guverne europene intenționează să discute subiectul în cadrul reuniunii miniștrilor de Externe ai UE programate pentru luni, potrivit informațiilor publicate de Politico și preluate de Mediafax.

Dacă propunerile vor fi adoptate, cetățenii ruși ar putea fi supuși unor condiții mai stricte pentru obținerea vizelor, iar verificările de securitate ar putea deveni mai riguroase. Eventualele modificări ar putea afecta atât solicitanții de vize noi, cât și modul în care statele membre evaluează riscurile asociate călătoriilor repetate.

Forma finală a măsurilor, categoriile de persoane vizate și calendarul aplicării lor nu au fost încă stabilite public. Până la adoptarea unor reguli noi, informațiile privind restricțiile trebuie interpretate ca propuneri aflate în pregătire, nu ca interdicții deja intrate în vigoare.

Decizia finală va depinde de propunerile Comisiei Europene și de discuțiile dintre statele membre, care trebuie să găsească un echilibru între securitatea europeană și aplicarea regulilor comune privind vizele.