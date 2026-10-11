Compania rusă de tehnologie Yandex a anunțat duminică dimineață că infrastructura sa cloud este indisponibilă, după ce un atac cu drone ucrainene a avariat un centru de date din orașul Vladimir, situat la est de Moscova, relatează publicația Le Figaro.

„În urma unui atac cu drone, infrastructura centrului de date Vladimir a fost avariată. Operațiunile centrului de date au fost complet perturbate”, a transmis compania pe Telegram.

Potrivit companiei Yandex, resursele de infrastructură rămase funcționează instabil, iar platforma nu poate fi accesată. Compania a precizat că atacul nu s-a soldat cu victime și că lucrările de reparație sunt în desfășurare.

Incidentul este al treilea raportat de Yandex în decurs de câteva zile. Compania a anunțat vineri avarierea centrului său de date din Kaluga, după ce joi fusese afectat un alt centru, situat în Sasovo.

Orașele Kaluga și Sasovo se află la aproximativ 150 de kilometri sud-vest, respectiv 300 de kilometri sud-est de Moscova.

Yandex, supranumit „Google-ul rusesc”, este principalul motor de căutare în limba rusă și unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii digitale din spațiul vorbitor de rusă.

Pe lângă motorul de căutare, compania operează servicii de stocare și procesare a datelor în cloud, precum și platforme pentru transport, taxiuri și livrări.

Avarierea succesivă a mai multor centre de date ridică probleme pentru continuitatea serviciilor digitale ale companiei, în condițiile în care infrastructura cloud susține numeroase aplicații și activități online.

În paralel, în ultimele trei săptămâni, mai multe centre de date și infrastructuri asociate operatorilor de internet și telefonie mobilă din Ucraina au fost vizate de atacuri ale armatei ruse, potrivit informațiilor citate de Le Figaro. Aceste atacuri au provocat întreruperi ale serviciilor.

Cele două serii de incidente evidențiază vulnerabilitatea infrastructurii digitale în contextul războiului, deși informațiile disponibile nu stabilesc o legătură directă între atacurile asupra centrelor Yandex și cele asupra infrastructurii ucrainene.