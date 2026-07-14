Uniunea Europeană continuă să își intensifice sprijinul acordat Republicii Moldova în domeniul securității, aprobând un nou pachet financiar destinat consolidării capacităților de apărare ale țării, potrivit unui comunicat al Consiliului European. Decizia a fost adoptată luni de Consiliul Uniunii Europene și vizează întărirea sistemului național de apărare aeriană.

„Consiliul a adoptat astăzi (luni - n.r.) o măsură de asistenţă în valoare de 120 de milioane de euro în cadrul Facilităţii Europene pentru Pace, în sprijinul Forţelor Armate ale Republicii Moldova, pentru a consolida capacităţile de apărare aeriană ale ţării”, se arată în comunicatul oficial al Consiliului UE.

Fondurile vor fi utilizate pentru achiziționarea unui sistem de apărare aeriană cu rază medie de acțiune destinat armatei Republicii Moldova. Noua finanțare completează programele deja susținute de Uniunea Europeană în domeniul supravegherii și protecției spațiului aerian.

Prin această alocare, valoarea totală a sprijinului oferit Chișinăului prin Instrumentul European pentru Pace ajunge la 317 milioane de euro.

Decizia vine într-un context de securitate tot mai tensionat în regiune. Relațiile dintre Republica Moldova și Federația Rusă s-au deteriorat considerabil după declanșarea războiului din Ucraina, iar autoritățile de la Chișinău au semnalat în repetate rânduri încălcări ale spațiului aerian național de către drone rusești. Un astfel de incident a fost raportat chiar în cursul zilei de luni.

Instrumentul European pentru Pace, creat în martie 2021, reprezintă principalul mecanism prin care Uniunea Europeană finanțează acțiuni din domeniul politicii externe și de securitate comune, având ca obiective prevenirea conflictelor, consolidarea păcii și întărirea stabilității internaționale. Prin intermediul acestui fond, UE poate sprijini state partenere și organizații regionale în dezvoltarea capacităților militare și de apărare.

Tot luni, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat pentru prima dată la summitul Coaliției de Voință pentru Ucraina, desfășurat la Paris la invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron, reuniune dedicată coordonării sprijinului acordat Ucrainei și consolidării securității europene.