Ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, Hubert Knirsch, a transmis un mesaj public după controversele generate de declarațiile sale referitoare la limba și religia din Republica Moldova și România. Diplomatul afirmă că reacțiile apărute în spațiul public l-au surprins și admite că formularea folosită în cadrul interviului putea fi mai clară.

Într-o înregistrare video adresată presei din Republica Moldova și rostită în limba română, ambasadorul spune că intenția sa nu a fost de a jigni pe cineva și anunță că va avea mai multe discuții pentru a înțelege motivele nemulțumirilor.

„Reacţiile vehemente la ultimul minut al interviului acordat jurnalistului Vitalie Călugăreanu m-au surprins. Este evident că ar fi trebuit să-mi exprim ceea ce este important pentru mine cu mai multă claritate şi cu mai multă precizie. În zilele următoare, îmi propun să port discuţii pentru a înţelege mai bine îngrijorările care le-am provocat”, afirmă Hubert Knirsch.

Diplomatul a insistat că declarațiile sale au fost făcute cu respect față de Republica Moldova și față de cetățenii acesteia.

„Am vorbit cu respect deplin faţă de ţara gazdă, Republica Moldova, şi faţă de toţi cetăţenii săi şi sper că acest lucru va fi înţeles ca atare”, a adăugat ambasadorul.

Controversa a pornit după participarea lui Hubert Knirsch la emisiunea „Cabinetul din umbră”, difuzată pe 9 iulie de Jurnal TV și moderată de jurnalistul Vitalie Călugăreanu. În cadrul discuției, ambasadorul a fost întrebat despre posibilitatea unirii Republicii Moldova cu România, în contextul declarațiilor făcute anterior de președinta Maia Sandu privind un eventual „plan B” dacă procesul de aderare la Uniunea Europeană ar întâmpina obstacole.

Întrebarea adresată de moderator a fost următoarea:

Vitalie Călugăreanu: „Noi vorbim tot mai des în Republica Moldova despre Unirea cu România în ultimii ani, mai ales în ultimele luni, inclusiv preşedinta Maia Sandu. Noi am fost la un moment dat aceeaşi ţară, vorbim aceeaşi limbă, avem aceeaşi cultură, aceleaşi tradiţii şi aceeaşi religie ca românii din România. Aţi văzut probabil declaraţiile Maiei Sandu despre un posibil plan B pentru Moldova în cazul în care negocierile de aderare la Uniunea Europeană se blochează şi (Maia Sandu - n. red.) zice că Unirea cu România, care este deja membră a Uniunii Europene, ar fi o soluţie la care Republica Moldova sau cele două state ar putea să apeleze la un moment dat, dacă se blochează parcursul european. Cum vi se pare această idee?”

Răspunsul ambasadorului a fost cel care a generat numeroase reacții critice atât în Republica Moldova, cât și în România:

Hubert Knirsch: „Este într-adevăr o întrebare pe care o poate decide doar poporul Moldovei şi al României, sunt două state suverane, dacă îşi doresc să se unească, asta o vor face şi nimeni nu poate comenta aceasta. Eu aş pune sub semnul întrebării ceea ce aţi spus despre Republica Moldova, că avem aceeaşi limbă, avem aceeaşi religie ca şi România. Dacă vorbim despre valorile europene, despre valorile individuale, atunci sunt oamenii care gândesc la fel că avem aceeaşi limbă, dar alţii poate gândesc altfel, că avem două limbi sau religii diferite. Statele moderne europene au o limbă oficială dar sigur au oameni de diferite etnii şi valorile europene şi drepturile europene sunt că aceşti oameni trebuie să fie respectaţi în toate aceste sensuri.”

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni difuzate cu traducere simultană, iar ulterior au stârnit numeroase comentarii în spațiul public. În urma controversei, Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a anunțat că analizează posibilitatea de a solicita clarificări Ambasadei Germaniei, fără a exclude varianta ca neînțelegerile să fi fost provocate de o eroare de traducere sau de interpretare. Până la mesajul video transmis luni de ambasador, reprezentanța diplomatică a Germaniei nu oferise un punct de vedere oficial pe acest subiect.