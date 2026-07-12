Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a lansat o replică extrem de dură, pe Facebook, la adresa ambasadorului Germaniei în Republica Moldova, Hubert Knirsch. Oficialul german este contestat puternic după ce a pus sub semnul întrebării adevărul istoric conform căruia românii și moldovenii împărtășesc aceeași limbă, cultură și religie.

Liderul liberal îi cere diplomatului să nu conteste identitatea națională, subliniind că pe ambele maluri ale Prutului trăiește același popor.

În viziunea eurodeputatului român, poziția exprimată de Hubert Knirsch nu este deloc una întâmplătoare. Aceasta ar fi fost alimentată, de fapt, de o reacție la consolidarea legăturilor strategice dintre România și Statele Unite ale Americii. ”Dimensionarea politicii externe a României în această direcţie generează, iată, reacţii incalificabile. Ce înseamnă asta? Că suntem pe drumul cel bun”, a subliniat reprezentantul PNL.

Europarlamentarul a demontat afirmațiile diplomatului german apelând la argumente istorice clare. El a reamintit că inclusiv cronicarii din perioada țaristă au recunoscut unitatea etnică a populației din această regiune. Din punctul său de vedere, separarea actuală este doar rezultatul unor jocuri de interese de natură geopolitivă.

„Ambasadorul Germaniei la Chişinău pretinde că românii şi moldovenii nu sunt acelaşi popor. Deşi istoricii, inclusiv cei din perioada Imperiului Ţarist, susţin că pe ambele maluri ale Prutului trăieşte acelaşi neam. Identitate etnică (...) Doar geopolitica ne-a separat, interesele mizerabile, herr!”, a transmis liderul politic prin intermediul unei postări pe rețelele sociale.

Pentru a-și susține afirmațiile, liberalul a invocat rapoartele lui Pavel Svinin, un cunoscut cronicar și diplomat rus trimis de țarul Alexandru I pentru a evalua realitatea etnică de pe teren. Acesta a consemnat în documentele vremii că moldovenii au aceeași origine cu muntenii. ”Ei vorbesc aceeaşi limbă, au aceleaşi obiceiuri şi o istorie comună, fiind despărţiţi doar de vicisitudinile politice”, amintește eurodeputatul din scrierile istorice.

Mai mult, Rareș Bogdan a adus în discuție și viziunea Ecaterinei a II-a, bunica țarului, care înțelegea foarte bine contextul etnic al regiunii și propusese măsuri geopolitice specifice în consecință. ”De altfel, bunica ţarului, Ecaterina a II-a, cunoştea realitatea. Ea propunea înfiinţarea Regatului Daciei, stat tampon format din Moldova (de pe ambele maluri ale Prutului) şi Ţara Românească, deoarece sunt locuite de acelaşi popor, cu aceeaşi limbă şi şi acelaşi sânge”, a adăugat politicianul.

Analiza parcursului istoric continuă cu anul 1812, momentul în care Imperiul Rus a anexat spațiul cuprins între râurile Prut și Nistru, teritoriu denumit ulterior Basarabia. Trecerea timpului a adus însă reparația istorică din perioada interbelică, marcată de influența directă a viziunilor de politică externă de peste Ocean.

„În 1918 martie 1918, Basarabia votează unirea cu România, iar Tratatul de la Paris o confirmă. Intraseră pe fir americanii, principiile wilsoniene care trasau în doctrina SUA de politică externă dreptul popoarelor la autodeterminare. În 1939, Pactul Ribbentrop-Molotov lasă Basarabia în sfera de influenţă a URSS, iar sub ameninţare, România cedează teritoriul.

În 1941, România eliberează parţial teritoriul, dar în 1944, trupele sovietice îl reocupă. Se instituie Cortina de Fier şi începe deznaţionalizarea şi promovarea „poporului moldovenesc”. 1991: URSS se destramă, iar Republica Moldova devine stat independent. Iar acum Prutul este o frontieră geopolitică, demarcaţia dintre UE-NATO şi spaţiul ex-sovietic”, a explicat detaliat europarlamentarul PNL.

În completarea argumentelor sale, Rareș Bogdan a explicat originile artificiale ale conceptului de identitate separată, arătând că teoriile de acest tip au fost create la ordin politic în perioada sovietică. El a menționat eforturile lingvistului Leonid Madan și ale lui Artiom Lazarev, considerați promotorii unui curent ideologic menit să dezbine.

„Leonid Madan, lingvist sovietic, a primit ordin să creeze o «limbă moldovenească» artificială, înţesată de rusisme şi regionalisme inventate. A urmat Artiom Lazarev, părintele «moldovenismului ştiinţitic», care într-o carte din 1974 scria exact ce consideră herr ambasador. Ce urmează? Ca cercetătorii de la Institutul Max Planck din Leipzig să fie daţi afară, deoarece tratează româna şi «moldoveneasca» drept aceeaşi limbă. De altfel, lingviştii din toată lumea utilizează un standard ISO care consideră limba ca fiind una şi aceeaşi”, a subliniat reprezentantul României în Parlamentul European.

Finalul poziției exprimate de europarlamentar conține un avertisment direct și extrem de tăios adresat diplomatului Hubert Knirsch. Rareș Bogdan a respins categoric orice încercare de negociere a valorilor de identitate națională, reafirmând importanța parteneriatului strategic cu Washingtonul.

„Nu vă atingeţi de identitatea noastră, herr! Ştiu, Germania este foarte mare, dar aţi auzit de David şi Goliath? Noi nu suntem de vânzare, aşa cum credeţi, acţionând prin interpuşii voştri din România şi Republica Moldova! Cheia? Strângerea relaţiilor cu SUA. Dimensionarea politicii externe a României în această direcţie generează, iată, reacţii incalificabile. Ce înseamnă asta? Că suntem pe drumul cel bun”, a transmis politicianul liberal.

În încheiere, europarlamentarul a reafirmat unitatea profundă a românilor, dincolo de granițele politice actuale, printr-un mesaj metaforic. „Pe ambele maluri ale Prutului sunt români: Acelaşi neam, acelaşi sânge, aceleaşi dureri de cap. Dacă v-aş întâlni pe stradă, pentru această afirmaţie v-aş provoca la duel. Până atunci, luaţi o foaie de hârtie şi notaţi. După ce se digeră wurst-ul. Trăiască România Dodoloaţă”, a conchis Rareș Bogdan.