Republica Moldova. Bărbatul de 49 de ani din Ucraina, agresat de doi grăniceri ucraineni în timp ce încerca să traverseze înot râul Nistru, cere azil politic în Republica Moldova. Alexei Koval, psiholog clinician și psihoterapeut din Kiev, este internat la Spitalul din Soroca, unde a fost diagnosticat cu o comoție cerebrală.

Acesta susține că a încercat să părăsească Ucraina pentru a se reuni cu familia, după ce timp de opt luni s-ar fi ascuns în propria locuință de teama mobilizării. Bărbatul afirmă că a fost lovit în apă și că și-a pierdut cunoștința în timpul incidentului.

Alexei Koval susține că problemele sale au început după ce documentele care îl scuteau de serviciul militar ar fi fost anulate.

Potrivit relatării sale, în 2022 s-a prezentat voluntar la centrul de recrutare. Acolo a trecut prin mai multe comisii medicale și a primit un document de scutire. În 2025, la revenirea în Ucraina, ar fi aflat că acesta nu mai era valabil.

Bărbatul afirmă că a petrecut opt luni în casă, lucrând online și încercând să-și rezolve situația în instanță. Între timp, familia sa ar fi plecat din țară.

În august, după ce centrul teritorial de recrutare l-ar fi scos de pe lista persoanelor căutate, Koval a decis să încerce să ajungă în Republica Moldova traversând înot Nistrul.

„Înțelegeți, era o situație fără ieșire. Stăteam acasă, lucram online, iar familia mea plecase. În august, centrul teritorial de recrutare m-a scos de pe lista persoanelor căutate, deoarece trecuse un an și măsura a fost anulată automat. Am înțeles că aceasta era șansa mea”, a povestit Alexei.

Bărbatul spune că a căutat pe Google Maps un loc în care drumul era foarte aproape de râu. A mers acolo convins că va putea traversa rapid, deoarece distanța i se părea mică.

Planul său a fost însă complicat de problemele de sănătate. Koval afirmă că suferă de tromboză venoasă profundă, o afecțiune care îi îngreunează mersul și îi afectează mobilitatea.

„Credeam că voi putea traversa repede înot, distanța nu era mare. Dar am tromboză venoasă profundă și picioarele aproape că nu mă mai ascultă. Totuși, speram să reușesc”, a relatat ucraineanul.

Traversarea Nistrului s-ar fi dovedit mult mai dificilă decât anticipase. Potrivit lui Koval, acesta înainta cu greu prin apă și vegetație când a observat o ambarcațiune care se apropia dinspre malul ucrainean.

În barcă se aflau doi grăniceri ucraineni, care ar fi încercat să-l rețină. Bărbatul susține că unul dintre ei ar fi ridicat mâna pentru a-l lovi.

Koval afirmă că nu își amintește exact momentul în care a fost lovit. La un moment dat, și-ar fi pierdut cunoștința. De asemenea, acesta susține că ambarcațiunea ar fi fost întoarsă și îndreptată spre el.

„Îmi amintesc că au ridicat mâna să mă lovească. Unde a fost lovitura, nu mai țin minte, spun sincer. Apa era foarte rece, eram în ea deja de vreo 15 minute. Când mi-am revenit, eram pe spate”, a povestit bărbatul.

Acesta afirmă că, după ce și-a revenit, cei doi ar fi întors ambarcațiunea și ar fi încercat să-l lovească folosind elicea.

„Apoi au întors barca și au vrut să mă lovească cu elicea. Când am ajuns la mal, băieții m-au tras afară, iar grănicerii ucraineni încercau să mă rețină. Oamenii au intervenit pentru mine și, datorită lor, poate că mi-au salvat viața”, a relatat ucraineanul.

Relatarea lui Alexei Koval este susținută de mărturiile unor localnici, care afirmă că au văzut cum bărbatul era lovit în apă.

Ion Hapun lucra în grădină când a auzit strigăte dinspre Nistru. Acesta povestește că s-a apropiat de mal și a observat doi grăniceri ucraineni care agresau un civil aflat în apă.

Localnicul spune că nu a îndrăznit să intervină singur, deoarece cei doi erau înarmați. A chemat un prieten, iar împreună ar fi reușit să-l scoată pe ucrainean din râu.

„La un moment dat am auzit un strigăt puternic: «Omorâți-l! Omorâți-l!». Am fugit pe malul Nistrului. Din partea Ucrainei, doi grăniceri băteau un om civil care voia să traverseze Nistrul la noi”, a declarat Ion Hapun.

Acesta susține că intervenția localnicilor a fost decisivă pentru scoaterea bărbatului din apă.

„Când au ajuns aproape de noi, am tras barca pe mal, am apucat băiatul, care era deja bătut, cu sânge, și l-am smuls din mâinile grănicerilor”, a relatat localnicul.

După incident, Alexei Koval a fost transportat la Spitalul din Soroca. Medicii l-au diagnosticat cu o comoție cerebrală. Incidentul s-a produs în 15 octombrie, când ucraineanul, psiholog clinician și psihoterapeut din Kiev, a încercat să ajungă înot pe malul drept al Nistrului. Potrivit relatărilor sale, Alexei Koval încerca să părăsească Ucraina pentru a se reuni cu familia, după ce timp de mai multe luni s-ar fi ascuns în propria locuință de teama mobilizării.

Cei doi grăniceri ucraineni au fost reținuți de autoritățile moldovenești. Ulterior, aceștia au fost predați părții ucrainene în baza acordului bilateral de readmisie dintre Republica Moldova și Ucraina.

Potrivit informațiilor apărute în presă, decizia a fost luată după ce procurorii au stabilit că nu este necesară aplicarea unor măsuri preventive în privința lor.

Asupra celor doi au fost găsite arme. Acestea, împreună cu ambarcațiunea folosită în timpul incidentului, au fost ridicate și puse sub sechestru în cadrul urmăririi penale.

Deși au fost returnați în Ucraina, grănicerii urmează să fie citați pentru audieri în dosarul penal deschis în legătură cu incidentul de la frontiera moldo-ucraineană.

Serviciul de Grăniceri al Ucrainei a susținut că ambarcațiunea ar fi ajuns pe malul moldovenesc din cauza defectării motorului și a curenților râului Nistru.