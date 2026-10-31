Canada va contribui inițial cu 500 de milioane de euro la mecanismul european de împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Anunțul a fost făcut vineri, 30 octombrie 2026, de premierul canadian Mark Carney, în cadrul summitului Canada-Uniunea Europeană desfășurat la Montreal, potrivit Kyiv Independent.

Decizia intervine într-un moment în care autoritățile de la Kiev și partenerii europeni încearcă să asigure finanțarea necesară pentru anul 2027. Potrivit estimărilor prezentate de Comisia Europeană, Ucraina ar urma să aibă nevoie de aproximativ 70 de miliarde de euro suplimentare, chiar și după luarea în calcul a sprijinului deja prevăzut.

Premierul Mark Carney a confirmat că suma de 500 de milioane de euro reprezintă prima contribuție a Canadei la programul european de sprijin financiar pentru Ucraina.

Declarația a fost făcută în timpul reuniunii de la Montreal, la care au participat reprezentanți ai Canadei și ai instituțiilor europene.

Carney a salutat mecanismul propus de Uniunea Europeană și eforturile președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru asigurarea unei finanțări predictibile destinate Kievului.

Participarea canadiană extinde cooperarea financiară dintre Bruxelles și Ottawa și permite implicarea unui partener din afara Uniunii Europene în susținerea programului.

Acordul are și o componentă industrială importantă. Potrivit informațiilor atribuite guvernului canadian, participarea la mecanism ar permite Ucrainei să utilizeze fondurile europene pentru achiziționarea de echipamente militare produse de companii canadiene.

Această posibilitate ar putea facilita accesul armatei ucrainene la noi echipamente și ar crea oportunități pentru industria de apărare din Canada.

În același timp, mecanismul urmărește consolidarea capacității de producție și aprovizionare militară, într-un context în care Ucraina continuă să aibă nevoie de resurse pentru susținerea apărării sale.

Programul european de împrumut destinat Ucrainei acoperă perioada 2026-2027 și are o valoare totală de 90 de miliarde de euro.

Finanțarea este structurată în două componente principale:

60 de miliarde de euro pentru consolidarea capacităților de apărare și a industriei militare ucrainene.

pentru consolidarea capacităților de apărare și a industriei militare ucrainene. 30 de miliarde de euro pentru susținerea bugetului de stat și finanțarea serviciilor publice esențiale.

Pentru anul 2027 este prevăzută o tranșă de 45 de miliarde de euro. Potrivit informațiilor prezentate vineri, 30 octombrie, Comisia Europeană a avansat procedurile necesare pentru punerea acesteia la dispoziția Ucrainei.

Din suma respectivă, până la 13,3 miliarde de euro ar urma să susțină bugetul de stat, în timp ce 31,7 miliarde de euro sunt destinate capacităților industriale de apărare.

Propunerea necesită parcurgerea etapelor de aprobare la nivelul Consiliului Uniunii Europene.

În pofida programului european, necesarul financiar al Ucrainei rămâne ridicat.

Estimările prezentate de Comisia Europeană indică un deficit suplimentar de aproximativ 70 de miliarde de euro pentru 2027, după includerea finanțării europene deja planificate și a unei părți din angajamentele internaționale.

Aceste resurse sunt necesare atât pentru cheltuielile de apărare, cât și pentru funcționarea instituțiilor și serviciilor publice.

În acest context, Bruxellesul urmărește atragerea unor contribuții suplimentare din partea statelor partenere, inclusiv Canada, Norvegia, Regatul Unit, Japonia și Elveția.

Norvegia și Regatul Unit au anunțat, de asemenea, angajamente financiare importante pentru sprijinirea Ucrainei, potrivit informațiilor relatate de presa internațională.

Contribuția inițială a Canadei reprezintă o nouă etapă în cooperarea dintre Ottawa și Bruxelles privind finanțarea Ucrainei.

Pe termen imediat, prioritatea instituțiilor europene rămâne finalizarea procedurilor pentru finanțarea aferentă anului 2027 și atragerea unor noi contribuții internaționale.

În condițiile continuării războiului declanșat de Rusia, disponibilitatea acestor fonduri va influența capacitatea Ucrainei de a-și susține atât apărarea, cât și cheltuielile bugetare esențiale.