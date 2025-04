Ucraina a semnat o ciornă a acordului economic cu SUA pentru minerale

Guvernul Ucrainei a anunțat semnarea unei ciorne a acordului privind mineralele între țara devastată de război și Statele Unite, un pas semnificativ în direcția consolidării relațiilor economice dintre cele două țări.

Acest acord va deschide calea pentru o cooperare economică mai strânsă. Ministrul Economiei, Yulia Svyrydenko, a declarat că memorandumul de intenție semnat „deschide calea pentru ceea ce ea a numit un acord privind un parteneriat economic”.

Ea a subliniat că înțelegerea finală va include, de asemenea, un „fond de investiții pentru reconstrucția Ucrainei”, o măsură destinată să ajute la recuperarea economică a țării, devastată de război.

Oficialii americani s-au arătat optimiști în legătură cu finalizarea acordului, exprimându-și speranța că acesta ar putea fi semnat până la sfârșitul săptămânii viitoare. Însă, parcursul negocierilor a fost marcat de tensiuni politice între liderii celor două țări.

În februarie, o dispută publică între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și fostul președinte american Donald Trump a perturbat temporar discuțiile.

Această confruntare a fost un punct de cotitură, dar nu a împiedicat progresul în negocierea acordului. Svyrydenko a anunțat semnarea acordului pe rețeaua socială X, dar nu a furnizat detalii suplimentare, menționând doar că semnătura a avut loc în cadrul unei întâlniri cu Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA.

We are happy to announce the signing, with our American partners, of a Memorandum of Intent, which paves the way for an Economic Partnership Agreement and the establishment of the Investment Fund for the Reconstruction of Ukraine. pic.twitter.com/AQsHPkWh5X

— Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) April 17, 2025