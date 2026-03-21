Ucraina a lansat peste 280 de drone asupra Rusiei. Mai multe regiuni, afectate

Ucraina ar fi lansat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, un total de 283 de drone asupra teritoriului rus, într-unul dintre cele mai ample atacuri de acest tip de la începutul conflictului declanșat în 2022, a anunțat Ministerul Apărării de la Moscova.

Autoritățile ruse susțin că toate aparatele de zbor fără pilot au fost interceptate de sistemele de apărare antiaeriană. Deși amploarea atacului este semnificativă, Ministerul Apărării de la Moscova nu a oferit detalii despre eventuale pagube materiale sau victime la nivel general. Lipsa unor informații clare privind consecințele ridică semne de întrebare cu privire la impactul real al operațiunii.

Un număr considerabil de drone, aproximativ 90, ar fi fost direcționate către regiunea Rostov, aflată în apropierea graniței cu Ucraina. Guvernatorul regional, Iuri Slusar, a confirmat atacul, însă nu a oferit un bilanț detaliat al eventualelor distrugeri. Zona este considerată strategică datorită poziției sale geografice și a rolului logistic în conflict.

În paralel, în regiunea Saratov, situată în sud-vestul Rusiei, autoritățile locale au raportat efecte concrete în urma unui atac similar. Guvernatorul a anunțat că două persoane au fost rănite, iar mai multe locuințe au suferit avarii. Incidentul indică faptul că, dincolo de interceptările revendicate de Moscova, unele drone reușesc să își atingă țintele.

Aceste evoluții au loc într-un context diplomatic complicat. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că reprezentanți ai Kievului urmează să poarte noi discuții cu oficiali americani în Statele Unite. Întâlnirea are loc într-un moment în care negocierile pentru încetarea războiului par să fie în impas.

Procesul de dialog dintre Rusia și Ucraina, desfășurat cu medierea Statelor Unite, a fost afectat de escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu. Conflictul izbucnit la finalul lunii februarie, în urma atacurilor americano-israeliene asupra Iranului, a deturnat atenția diplomatică și resursele internaționale, reducând ritmul negocierilor privind Ucraina.

În acest climat tensionat, strategia militară a Kievului rămâne una activă. Oficialii ucraineni susțin că loviturile asupra teritoriului rus sunt răspunsuri la bombardamentele constante asupra infrastructurii ucrainene. Țintele vizate ar fi, în principal, obiective militare și energetice, considerate esențiale pentru capacitatea de război a Rusiei.