Atac cu drone în Zaporojie, soldat cu victime. Ucraina încearcă reluarea negocierilor de pace

Un atac cu dronă lansat de Rusia asupra orașului Zaporojie s-a soldat cu cel puțin două persoane decedate, în contextul în care Ucraina încearcă să reia discuțiile de pace la nivel internațional, potrivit Washington Post. Incidentul a avut loc sâmbătă dimineață, cu puțin timp înaintea unor posibile întâlniri între oficiali ucraineni și americani.

Potrivit autorităților locale, o dronă a lovit o casă privată, provocând moartea a două persoane. Șeful administrației regionale, Ivan Fedorov, a anunțat că este vorba despre un bărbat și o femeie, în timp ce doi copii au fost răniți în urma impactului.

Atacul vine într-un moment tensionat, în care situația de securitate rămâne fragilă în mai multe regiuni ale Ucrainei.

Lovitura a avut loc înaintea unor discuții așteptate între Ucraina și Statele Unite, programate să se desfășoare sâmbătă, la Miami. Președintele Volodimir Zelenski a anunțat anterior că o delegație oficială a fost trimisă în SUA pentru a relansa negocierile trilaterale mediate de Washington privind oprirea invaziei ruse.

Aceste discuții, la care ar urma să participe și Rusia, nu au produs până acum rezultate concrete și au fost suspendate temporar, în contextul în care atenția internațională s-a mutat spre conflictul din Orientul Mijlociu. Până în prezent, Casa Albă nu a confirmat oficial organizarea unei întâlniri cu delegația ucraineană.

În paralel, situația economică adaugă presiune asupra Ucrainei, care se confruntă cu dificultăți financiare și așteaptă acordarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro din partea Uniunii Europene. În același timp, Rusia beneficiază de efectele unei suspendări temporare a sancțiunilor americane asupra petrolului.

Conflictul din Orientul Mijlociu a contribuit la diminuarea atenției globale asupra războiului din Ucraina, ceea ce complică și mai mult contextul diplomatic.

În cursul aceleiași dimineți, Ministerul rus al Apărării a anunțat că Ucraina ar fi lansat 283 de drone asupra teritoriului rus, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Potrivit autorităților de la Moscova, acesta ar fi unul dintre cele mai ample atacuri de acest tip de la începutul conflictului.