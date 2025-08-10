International Turiștii, puși la plată. Noua Zeelandă introduce taxe în ariile protejate







Noua Zeelandă va introduce, începând din 2027, o taxă de aproximativ 20 de euro pentru turiștii străini care vizitează cele mai populare atracții naturale ale țării. Decizia, anunțată de guvernul neozeelandez, face parte dintr-un amplu pachet de reforme ce vizează conservarea mediului, dar și susținerea turismului durabil.

Guvernul din Noua Zeelandă a prezentat recent o propunere legislativă care prevede impunerea unei taxe de acces pentru vizitatorii străini ce aleg să exploreze siturile naturale protejate ale țării. Taxa, estimată la 20 de euro de persoană, va fi aplicată în locații emblematice precum Milford Sound, Tongariro Alpine Crossing, Cathedral Cove și Aoraki/Mount Cook, zone vizitate anual de sute de mii de turiști.

Ministrul conservării, Tama Potaka, a explicat că noua politică va permite finanțarea infrastructurii din aceste zone și protejarea lor în fața presiunii turistice în creștere. „Este o schimbare necesară. Ne dorim ca Noua Zeelandă să continue să atragă vizitatori, dar în același timp să ne putem îngriji de ceea ce ne face unici: natura”, a declarat acesta.

Pe lângă taxa pentru turiști, reforma prevede și modificări în gestionarea terenurilor de conservare. Se vor relaxa condițiile pentru desfășurarea activităților comerciale în aceste zone, inclusiv posibilitatea de schimb sau vânzare de terenuri protejate, măsură ce a stârnit critici din partea organizațiilor de mediu.

Forest & Bird, cea mai mare organizație ecologistă din Noua Zeelandă, a reacționat dur. „Este cea mai mare slăbire a protecției mediului din ultima decadă. Se pune în pericol chiar scopul pentru care au fost create parcurile naționale”, a afirmat Nicola Toki, directorul executiv al organizației.

Potrivit estimărilor guvernamentale, taxa ar urma să genereze aproximativ 62 de milioane de dolari neozeelandezi anual, fonduri ce vor fi reinvestite în întreținerea și dezvoltarea acestor locații.

Pe termen lung, implementarea taxei în Noua Zeelandă ar putea deveni un model internațional de gestionare sustenabilă a turismului. Oficialii susțin că măsura va contribui la protejarea ecosistemelor fragile și la dezvoltarea unor servicii turistice mai eficiente, fără a descuraja vizitatorii.

Totuși, analiștii din domeniul turismului atrag atenția că impactul trebuie monitorizat atent pentru a evita eventualele efecte negative asupra fluxului de turiști sau a comunităților locale. Reformele vin într-un moment în care tot mai multe destinații turistice caută soluții pentru a echilibra creșterea economică și protejarea mediului, potrivit The Guardian.