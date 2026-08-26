Robert Turcescu susține că apariția Cristinei Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului, în dosarul lui Fănel Bogos, poate avea consecințe politice pentru premierul Ilie Bolojan, potrivit replicaonline.ro. Trăilă a fost audiată la DNA în calitate de suspect, iar Turcescu consideră că evoluția anchetei trebuie urmărită inclusiv prin prisma relațiilor acesteia cu zona de conducere a PNL și a Guvernului.

„Cristina Trăilă are calitatea de suspect, ceea ce înseamnă că deocamdată doar e chemată în fața procurorilor în acest dosar. E un dosar însă foarte interesant, și nu că aș vrea să copiez din comunicatul Partidului Social-Democrat, dar mă bucur și eu să pot striga din toți rărunchii, dacă vreți, să se facă lumină, domnule, să se aprindă lumina în cămara Guvernului. Ba, mai mult decât atât: să se aprindă lumina în cămara biroului sau în biroul premierului Bolojan.”

Turcescu susține că Trăilă ar fi avut un rol în facilitarea unor întâlniri între oameni apropiați conducerii liberale și Fănel Bogos și pune sub semnul întrebării momentul în care numele acesteia a apărut în anchetă.

„Cum Dumnezeului, până acum, n-am aflat de doamna Trăilă? Ca să ne înțelegem. Nu a apărut așa, din spuma mării. E clar că cineva a dozat — permiteți-mi această expresie — a dozat apariția personajelor. E ca într-o piesă de teatru, știți.”

În opinia jurnalistului, situația poate pune presiune suplimentară asupra premierului.

„Prin urmare, faptul că acum e adusă la DNA în calitate de suspect în acest dosar mie îmi întărește... Nu, eu nu dau verdicte acum, că e vinovată sau că nu e vinovată, nu știu ce fapte a comis, dar mie îmi este clar că domnul Bolojan nu mai poate nega în acest moment gravitatea acestei situații.”

Turcescu consideră, totodată, că Bolojan își pregătește o eventuală plecare din PNL către USR, împreună cu o parte importantă a organizației liberale. El invocă numirile unor persoane din afara nucleului tradițional al partidului în structuri de conducere.

„Este un scenariu pe care l-am discutat împreună cumva în precedentele noastre dialoguri, dar acum se mai întâmplă un lucru. Deci Ilie Bolojan nu doar că își dorește — hai să spunem așa — plecarea din PNL către USR într-o poziție de conducere, poate chiar de președinte al acestui partid, dar pregătește și o ieșire cu maximă victimizare și cu oameni pe care i-a montat deja în structurile de putere ale Partidului Național Liberal, astfel încât, atunci când pleacă de acolo, să plece și cu o zestre.”

Turcescu a comentat și posibilitatea unor proteste în toamnă, pe fondul nemulțumirilor legate de salarii, facturi și situația agricultorilor. În aceeași intervenție, Turcescu a criticat programul SAFE și politica de achiziții militare a României.

„SAFE, într-un singur cuvânt spus, e o mare țeapă. Asta înseamnă SAFE. În ciuda tuturor chestiunilor pe care le prezintă ei în momentul de față — că fără programul SAFE România nu putea să devină o țară NATO mai bună, mai frumoasă și mai apărată — programul SAFE este o mare țeapă dată generațiilor viitoare.”

Turcescu a criticat și decizia președintelui Nicușor Dan de a o trimite pe Mirabela Grădinaru la un eveniment oficial în Ucraina, susținând că România ar fi trebuit reprezentată de un oficial al statului sau al diplomației.

„Deci și-a trimis concubina să reprezinte România! Chiar dacă era nevastă-sa și chiar dacă noi nu avem „prima doamnă”, nu puteai face una ca asta nici în calitatea aia! La un astfel de nivel unde ați văzut că au fost șefi de stat și de guverne, miniștri de externe...”

În privința viitorului Executiv, Turcescu afirmă că Sorin Grindeanu ar fi principala variantă pentru funcția de premier și anticipează un guvern PSD, eventual alături de UDMR, care ar putea beneficia de voturile AUR la investitură.

„N-au o altă variantă și povestea aia cu guvern de tehnocrație nu ține. Grindeanu nu e foarte fericit, să știți cu asta, din ce aflu eu din piața politică. Adică, da, nu există, n-are altă variantă, n-are cale de ieșire. Trebuie să se facă prim-ministru.”

În final, Turcescu leagă această posibilă schimbare de evoluțiile din dosarul Bogos.

„Cred că aici este formula pe care o vom vedea orchestrată în perioada imediat următoare. Mai ales că, după cum vedeți, se precipită lucrurile și spun încă odată, apariția Cristinei Trăilă în dosarul lui Fănel Bogos nu este întâmplătoare. Este apăsarea pedalei de accelerație, și mai atre, semn că se aproprie schimbări importante”, a încheiat Robert Turcescu.