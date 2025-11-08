Tunelurile secrete de sub Cetatea Alba Carolina. Ce spun istoricii despre legenda purtată de timp

Sub Cetatea Alba Carolina, una dintre cele mai bine conservate fortificații din Europa, circulă de zeci de ani povești despre existența unor tuneluri secrete care leagă fortul de alte orașe.

De la legende urbane până la mărturii ale unor localnici care susțin că au pătruns în aceste pasaje, mitul tunelurilor subterane prinde din nou viață. Istoricii confirmă că au existat galerii militare, dar nu toate legendele sunt susținute de dovezi concrete.

De-a lungul timpului, mai mulți locuitori din Alba Iulia au susținut că au aflat, fie de la părinți, fie din vechi povești locale, despre existența unor pasaje subterane care ar lega Cetatea Alba Carolina de localități precum Sebeș, Aiud sau chiar Deva. Aceste presupuse tuneluri ar fi fost construite în perioada habsburgică, cu scop militar, și ar fi permis retragerea discretă a trupelor în caz de asediu.

Unele mărturii recente adaugă un strat de mister. Tineri din zonă spun că au intrat ilegal, prin canale sau guri de aerisire uitate, și au descoperit coridoare înguste, umede, săpate în piatră, care duc spre zone necunoscute. Unii afirmă că ar fi mers zeci de metri în întuneric, înainte ca frica sau pericolele structurale să-i facă să se întoarcă.

Specialiștii în istorie militară nu resping complet ideea tunelurilor, dar atrag atenția că majoritatea poveștilor populare au fost exagerate sau transmise eronat. În schimb, confirmă existența unor pasaje strategice în interiorul și în jurul cetății, care aveau un rol clar în apărare și logistică.

Profesorul de istorie Liviu Țîrău, cercetător al fortificațiilor bastionare, afirmă că „în perioada de maximă utilizare a cetății, în secolele XVIII–XIX, au fost realizate galerii subterane, în special pentru depozitare, mișcări rapide ale trupelor sau comunicații interne. Unele planuri vechi menționează astfel de coridoare, dar nu există nicio dovadă clară că ar fi dus până în alte orașe.”

De asemenea, arhivele militare din perioada Habsburgilor menționează „pasaje de retragere și culoare de protecție”, dar acestea erau limitate în lungime și în general nu depășeau perimetrul cetății. Exista însă o tehnică militară de construcție care permitea conectarea mai multor puncte interne prin subteran, pentru a proteja mișcările soldaților în timpul atacurilor.

Cetatea Alba Carolina este construită în stil Vauban, un sistem de fortificații în formă de stea, foarte popular în Europa secolelor XVII–XVIII. Acest tip de arhitectură prevedea și existența unor coridoare secrete, cazemate sau mine, menite să slăbească atacatorii sau să servească la evacuarea rapidă.

În cadrul sistemului de apărare, unele pasaje pot părea „tuneluri secrete”, dar erau, de fapt, căi militare bine planificate. Conform arhitectului restaurator Ioan Horga, „structura cetății permitea existența unor astfel de spații, dar acestea aveau o funcție strict militară și nu se întindeau pe kilometri întregi.”

Totuși, anumite intrări au fost astupate sau acoperite de construcțiile moderne, ceea ce alimentează miturile despre coridoare ascunse.