Trump, sunat de Putin de ziua lui. Ce au vorbit cei doi lideri

Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă, printr-o postare pe rețeaua sa socială, că a avut o discuție telefonică cu președintele Vladimir Putin.

Potrivit lui Trump, convorbirea s-a concentrat în special pe conflictul tot mai tensionat dintre Iran și Israel, care în ultimele luni a generat îngrijorări internaționale în privința stabilității în Orientul Mijlociu.

Fostul președinte american a subliniat că atât el, cât și liderul rus sunt de acord că ostilitățile dintre cele două state trebuie să înceteze cât mai curând.

Subiectul războiului din Ucraina, deși important, a fost lăsat pe plan secund în cadrul acestei conversații, urmând să fie abordat într-o discuție ulterioară, programată pentru săptămâna viitoare.

„Președintele Putin m-a sunat în această dimineață pentru a-mi ura un sincer La mulți ani, dar, mai important, pentru a discuta despre Iran, o țară pe care o cunoaște foarte bine”, a scris Donald Trump în postarea sa, făcând referire la faptul că pe 14 iunie împlinește 79 de ani.

Cu această ocazie, Trump a evidențiat și natura personală a relației sale cu Vladimir Putin, subliniind că mesajul aniversar a fost însoțit de o conversație serioasă pe teme geopolitice.

În contextul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu, Trump a declarat că Iranul rămâne o preocupare majoră pentru ambele părți, în special în ceea ce privește influența sa în regiune și amenințările la adresa securității Israelului.

( @realDonaldTrump - Truth Social Post ) ( Donald J. Trump - Jun 14, 2025, 3:01 PM ET )

President Putin called this morning to very nicely wish me a Happy Birthday, but to more importantly, talk about Iran, a country he knows very well. We talked at length. Much less time was… pic.twitter.com/qtgxBYIS5q

— Donald J. Trump 🇺🇸 TRUTH POSTS (@TruthTrumpPosts) June 14, 2025