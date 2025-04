Trump și-a schimbat părerea despre Putin. Nu vrea să renunțe la rolul de mediator

Președintele american Donald Trump își schimbă poziția și afirmă că Vladimir Putin își dorește pacea în Ucraina. În ultimele zile, liderul american a arătat că are îndoieli legate de intențiile omologului său rus.

Întrebat de un jurnalist de la ABC News dacă Putin vrea să încheie războiul, Trump a oferit un răspuns ferm.

„Cred că vrea. Cred că visul său era să cucerească toată ţara, dar din cauza mea, nu o va face”, a afirmat el.

Cu toate acestea, liderul american a ezitat să spună dacă are încredere în președintele rus.

„Nu am încredere în multă lume”, a adăugat el.

În ultima perioadă, președintele american și-a exprimat îndoiala cu privire la dorința lui Vladimir Putin de a opri războiul, mai ales după ce atacurile rusești au provocat mai multe victime în Ucraina.

„Nu există niciun motiv ca Putin să tragă rachete în zone civile, oraşe şi sate, în ultimele zile. Asta mă face să mă gândesc că poate nu vrea să oprească războiului şi că se pune cu mine, iar atunci trebuie să facem altfel”, a scris el pe rețeaua Social Truth.

