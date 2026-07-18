Administrația președintelui Donald Trump a introdus noi restricții privind finanțarea organizațiilor neguvernamentale, guvernelor străine și agențiilor ONU care desfășoară activități legate de avort și sănătatea reproductivă în afara Statelor Unite, potrivit unei analize publicate sâmbătă de Associated Press.

Noile reguli ar putea afecta programe medicale din numeroase state africane, unde sistemele de sănătate depind în mare măsură de sprijinul financiar extern.

Măsura face parte din extinderea politicii americane cunoscute sub numele de „Global Gag Rule” sau „Mexico City Policy”, care condiționează accesul la fonduri federale de renunțarea la promovarea sau furnizarea serviciilor legate de avort.

Organizațiile umanitare și experții în sănătate publică avertizează că impactul ar putea fi resimțit de milioane de femei din Africa subsahariană, una dintre regiunile cu cele mai ridicate rate ale mortalității materne din lume.

Potrivit Associated Press, vicepreședintele american JD Vance a anunțat la începutul anului că administrația va bloca finanțarea federală pentru organizațiile internaționale care promovează accesul la avort, îngrijirea de afirmare a identității de gen sau programe privind diversitatea și incluziunea.

Noile reguli extind restricțiile aplicate anterior și ar putea influența distribuirea a până la 30 de miliarde de dolari din asistența externă a Statelor Unite. Politica se aplică nu doar ONG-urilor, ci și unor guverne și agenții internaționale care primesc fonduri americane.

Departamentul de Stat al SUA a transmis pentru Associated Press că fondurile contribuabililor americani trebuie să susțină programe „care salvează vieți și reflectă valorile americane, nu activități legate de avort, agende sociale de stânga sau birocrații externe ineficiente”.

Instituția a precizat că Statele Unite continuă să finanțeze servicii de sănătate maternă și infantilă prin strategia „America First Global Health Strategy”.

Mai multe organizații care oferă servicii de sănătate reproductivă susțin că restricțiile riscă să reducă accesul femeilor la contracepție, consiliere și tratamente medicale esențiale.

Associated Press relatează că personalul unor clinici din Kenya, Republica Democrată Congo și alte state africane a raportat în ultimii ani cazuri de intimidare, amenințări online și presiuni juridice. Reprezentanții organizației Marie Stopes International afirmă că astfel de acțiuni au devenit mai frecvente în contextul consolidării mișcărilor anti-avort sprijinite de grupuri conservatoare din Statele Unite.

În Kenya, Centrul African pentru Cercetare în Populație și Sănătate estimează că, în medie, șapte femei mor zilnic din cauza complicațiilor provocate de avorturile nesigure. Africa subsahariană concentrează aproximativ 70% din decesele materne la nivel mondial, iar regiunea înregistrează cele mai ridicate niveluri ale avorturilor nesigure, potrivit datelor citate de Associated Press.

Politica denumită „Mexico City Policy” a fost introdusă în anii 1980 și a fost modificată de mai multe ori în funcție de administrațiile de la Casa Albă. Președinții republicani au reintrodus-o sau au extins-o, în timp ce administrațiile democrate au eliminat restricțiile.

În forma actuală, administrația Trump a extins domeniul de aplicare al regulilor, astfel încât acestea să acopere o parte mult mai mare a asistenței externe americane, inclusiv programe umanitare și de sănătate publică. Specialiștii spun că schimbarea ar putea influența modul în care numeroase organizații internaționale își desfășoară activitatea în statele care depind de finanțarea americană.