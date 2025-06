Trump, dezamăgit de Musk. Miliardarul îi amintește cine l-a „ridicat”

Alianța vizibilă dintre președintele Donald Trump și miliardarul Elon Musk s-a destrămat joi, după un schimb dur de replici privind un proiect de lege pentru reduceri fiscale.

Trump a criticat în mod deschis poziția lui Musk, acuzându-l că se opune legii deoarece aceasta elimină subvențiile pentru vehiculele electrice și pentru că administrația a respins nominalizarea preferată a lui Musk pentru funcția de director al NASA.

„Sunt foarte dezamăgit de Elon. L-am ajutat mult,” a declarat Trump presei la Casa Albă, sugerând că reacția lui Musk este motivată de pierderi financiare semnificative. Legea în cauză este considerată de Trump „mare și frumoasă”, însă Musk a numit-o o „abominație dezgustătoare”.

Trump on Elon Musk: "You saw a man who was very happy when he stood behind the Oval desk. Even with a black eye. I said, do you want a little makeup? He said, 'No, I don't think so,' which is interesting ... Elon and I had a great relationship. I don't know if we will anymore." pic.twitter.com/I1IEo1ocuS

