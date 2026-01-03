Trump critică acțiunile lui Putin în războiul din Ucraina: „Ucide prea mulți oameni”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat că este nemulțumit de modul în care Vladimir Putin continuă conflictul armat din Ucraina, comentând situația în timpul unei conferințe de presă și subliniind că războiul rămâne extrem de violent.

„Nu sunt încântat de Putin. Ucide prea mulţi oameni”, a declarat Trump la Mar-a-Lago, în cadrul conferinței dedicate operațiunii SUA din Venezuela, când a fost întrebat, în final, despre poziția sa față de președintele rus și războiul declanșat în Ucraina.

Liderul SUA a mai spus că discuțiile pentru un potențial acord de pace ar avansa, însă fără a preciza detalii, descriind conflictul ca fiind „o baie de sânge”.

Între timp, Serviciul de Informații Externe al Ucrainei a transmis că Moscova ar putea pregăti o acțiune de amploare, concepută pentru a provoca victime și pentru a afecta inițiativele diplomatice susținute de Statele Unite. Potrivit informațiilor citate de Kyiv Independent, scenariul ar putea fi pus în aplicare în apropierea Crăciunului pe noul stil, la 7 ianuarie, perioadă în care sensibilitatea publicului este ridicată. Țintele ar putea include lăcașuri de cult sau spații simbolice, atât în interiorul Rusiei, cât și în zonele ocupate din Ucraina, unde impactul emoțional ar fi mai mare.

Avertismentul autorităților de la Kiev apare pe fondul unei serii de mesaje propagandistice puse pe seama Moscovei. În ultimele zile, partea rusă a susținut că o dronă ucraineană ar fi vizat reședința lui Vladimir Putin, însă această versiune a fost respinsă în mod categoric de Kiev și de CIA, fiind catalogată drept o încercare de a alimenta tensiunile și de a justifica eventuale noi acțiuni militare ale Kremlinului.

Serviciul ucrainean a avertizat, de asemenea, că Rusia ar putea planta intenționat fragmente de drone occidentale la locul unui posibil incident, pentru a crea aparența implicării Ucrainei și a partenerilor săi.

„Exploatarea fricii și comiterea de acte teroriste cu victime, sub steag fals, corespund pe deplin modului de operare al serviciilor speciale ruse”, se arată într-un mesaj publicat pe Telegram.