Rusia a trimis către SUA „dovezi” ale presupusului atac asupra lui Putin. Kievul neagă în continuare

Rusia susține că a înmânat Statelor Unite materiale pe care le prezintă drept dovezi ale unei tentative ucrainene de atac asupra reședinței lui Vladimir Putin din regiunea Novgorod. Ministerul Apărării de la Moscova spune că documentele au fost predate unui reprezentant al Ambasadei SUA.

Într-un videoclip difuzat de minister apare Igor Kostyukov, șeful GRU, discutând cu un diplomat american. El afirmă că militarii ar fi recuperat resturi de drone implicate în incident:

„Am găsit epava dronelor care au efectuat acest atac. Sistemele de navigație ale unui număr de drone erau bine conservate și solide din punct de vedere tehnic”.

Potrivit Moscovei, datele extrase ar indica faptul că aparatele se îndreptau spre complexul în care se află reședința președintelui rus. Rușii spun că au predat și un controler de dronă, pentru a „îndepărta toate întrebările”.

Relatările apar după ce serviciile americane au analizat situația și au ajuns la o altă concluzie. Presa din SUA notează că, la finalul lunii decembrie, Ucraina nu ar fi vizat direct reședința lui Putin.

The Wall Street Journal și CNN scriu că acest punct de vedere i-ar fi fost prezentat și lui Donald Trump.

Fostul președinte povestise anterior că Putin i-a vorbit despre incident chiar în perioada discuțiilor cu Volodimir Zelenski și afirmase că un asemenea scenariu „ar fi fost un lucru foarte grav”. Mai târziu, pe Truth Social, Trump a comentat:

„Declarația lui Putin despre un atac [a reședinței din regiunea Novgorod] arată că anume Rusia se află în calea păcii”.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a afirmat pe 29 decembrie că Ucraina ar fi lansat 91 de drone către complexul „Dolghie Borodî”, de pe lacul Valdai. El a sugerat că episodul ar putea influența poziția de negociere a Rusiei, fără a rupe dialogul cu Washingtonul, potrivit zdg.md.

În același timp, surse citate de jurnaliști americani spun că ținta ar fi fost o locație militară din regiune, dar nu în apropierea reședinței prezidențiale.

Volodimir Zelenski respinge acuzațiile și acuză Moscova că încearcă să construiască o poveste convenabilă propriilor interese.

„Rusia recidivează, folosind declarații periculoase pentru a submina toate eforturile noastre diplomatice comune cu echipa președintelui Trump. Continuăm să lucrăm împreună pentru a aduce pacea mai aproape. Această poveste despre o presupusă lovitură asupra reședinței este o invenție totală, menită să justifice atacuri suplimentare împotriva Ucrainei, inclusiv asupra Kievului, precum și refuzul Rusiei de a face pașii necesari pentru a pune capăt războiului. Minciuni rusești tipice. Mai mult, rușii au vizat deja Kievul în trecut, inclusiv clădirea Cabinetului de Miniștri. Ucraina nu face pași care pot submina diplomația. Dimpotrivă, Rusia face întotdeauna astfel de pași. Aceasta este una dintre multele diferențe dintre noi. Este critic ca lumea să nu rămână tăcută acum. Nu putem permite Rusiei să submineze munca depusă pentru obținerea unei păci durabile”, a transmis liderul ucrainean.