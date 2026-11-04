Victoria categorică a Partidului Democrat în alegerile pentru Congresul Statelor Unite ar putea provoca schimbări importante în relațiile dintre Washington și Europa. Pierderea majorității parlamentare îi limitează lui Donald Trump capacitatea de a-și promova agenda internă, însă îi lasă la dispoziție instrumente importante în politica externă. Experții spun că liderul de la Casa Albă ar putea intensifica presiunile asupra aliaților europeni, într-un moment marcat de războiul din Ucraina, tensiunile cu Iranul și incertitudinile privind viitorul NATO. Politico prezintă cinci scenarii care ar putea influența direct securitatea și economia continentului european.

Democrații au obținut controlul ambelor camere ale Congresului american în urma alegerilor de la jumătatea mandatului, desfășurate pe 3 noiembrie. Rezultatul reprezintă o înfrângere politică importantă pentru Donald Trump și deschide calea unor investigații parlamentare privind deciziile administrației, războiul din Iran, activitatea FBI și afacerile familiei prezidențiale.

Noua majoritate democrată va putea bloca o parte dintre inițiativele legislative ale președintelui și va avea o influență mai mare asupra aprobării cheltuielilor federale. Totuși, schimbarea raportului de forțe de la Washington nu garantează o îmbunătățire a relațiilor dintre Statele Unite și partenerii europeni.

Potrivit analizei, Trump păstrează atribuții importante în domeniul politicii externe, al apărării și al comerțului, ceea ce îi permite să continue să ia decizii cu efecte asupra Europei.

Unul dintre scenariile care îi îngrijorează pe liderii europeni este posibilitatea ca Donald Trump să răspundă înfrângerii electorale printr-o politică externă mai agresivă.

Wolfgang Ischinger, diplomat german cu experiență și fost președinte al Conferinței de Securitate de la München, consideră că statele europene trebuie să se pregătească pentru o perioadă dificilă în relația cu Washingtonul.

„Trebuie să ne pregătim nu pentru relații transatlantice mai armonioase, ci pentru mai multe conflicte și pentru cereri și mai mari din partea lui Trump față de Europa”, a avertizat Ischinger.

Chiar dacă democrații vor putea intensifica verificările asupra administrației și vor avea posibilitatea să blocheze anumite proiecte legislative, președintele american continuă să dețină controlul asupra unor domenii strategice.

Phil Gordon, fost consilier pentru securitate națională al vicepreședintei Kamala Harris, a explicat că Trump are în continuare suficiente instrumente pentru a-și impune deciziile în politica externă.

„El conduce forțele armate. Are control asupra tarifelor și acordurilor comerciale. Are platforma prezidențială de comunicare. Chiar dacă democrații câștigă ambele camere, poate respinge legile prin veto”, a explicat Gordon.

În aceste condiții, președintele american ar putea acorda o atenție și mai mare relațiilor internaționale, unde libertatea sa de acțiune este mai mare decât în politica internă.

Victoria democraților în Congres ar putea crea premise favorabile pentru continuarea ajutorului militar și financiar destinat Ucrainei.

Liderii democrați au susținut în mod constant sprijinirea Kievului, considerând că rezistența în fața invaziei rusești este importantă atât pentru securitatea europeană, cât și pentru interesele strategice ale Statelor Unite.

Odată cu preluarea controlului asupra Congresului, aceștia ar putea promova noi pachete de asistență și ar putea exercita presiuni asupra administrației Trump pentru menținerea livrărilor militare.

Cu toate acestea, schimbarea majorității parlamentare nu va produce automat efecte imediate pentru armata ucraineană.

„Nu vă așteptați la o salvare instantanee pentru Zelenski”, avertizează Bronwen Maddox, directoarea institutului britanic Chatham House.

Aceasta atrage atenția că aprobarea unor noi fonduri și livrări de echipamente militare poate presupune proceduri îndelungate, iar efectele unor eventuale decizii ar putea deveni vizibile abia după câteva luni sau chiar ani.

Una dintre cele mai urgente nevoi ale Ucrainei rămâne apărarea antiaeriană. Kievul are nevoie de rachete pentru sistemele Patriot, în timp ce Rusia continuă atacurile asupra infrastructurii energetice și a localităților ucrainene. Apropierea sezonului rece sporește presiunea asupra autorităților de la Kiev.

Un alt scenariu luat în calcul de POLITICO vizează intensificarea negocierilor dintre Donald Trump și Vladimir Putin pentru încheierea războiului din Ucraina.

Președintele american a susținut în repetate rânduri că poate pune capăt conflictelor internaționale, iar războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei s-a numărat printre subiectele centrale ale agendei sale diplomatice.

Kurt Volker, fost diplomat american și fost reprezentant special al SUA pentru Ucraina, consideră că Trump ar putea încerca să ajungă la o înțelegere cu Moscova fără acordul Kievului și al partenerilor europeni.

„Îmi pot imagina foarte bine că va face acest lucru unilateral, cerând Trezoreriei americane să nu mai aplice sancțiunile și încercând să obțină mai multe acorduri energetice cu Rusia”, a declarat Volker.

Fostul diplomat a amintit că liderul american a discutat deja cu Vladimir Putin despre posibilitatea revenirii marilor companii americane pe piața rusă.

O eventuală relaxare a sancțiunilor impuse Moscovei ar pune Uniunea Europeană într-o situație dificilă, în condițiile în care statele membre încearcă să mențină presiunea economică asupra Rusiei.

În ceea ce privește NATO, Volker consideră că o retragere a Statelor Unite din Alianță sau o diminuare semnificativă a prezenței militare americane în Europa sunt mai puțin probabile.

„Trump este practic singur în această privință. Nu are sprijinul democraților, al republicanilor, al Congresului sau al presei”, a explicat fostul diplomat.

Un alt risc major pentru statele europene este legat de evoluția prețurilor la petrol și gaze naturale, în contextul conflictului dintre Statele Unite și Iran.

Tensiunile militare au provocat perturbări importante ale transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru comerțul mondial cu petrol.

Chiar dacă prețul petrolului a înregistrat luni una dintre cele mai mari scăderi zilnice din ultimele luni, cotația țițeiului Brent se menținea în jurul valorii de 108 dolari pe baril.

Pentru economiile europene, menținerea prețurilor ridicate înseamnă costuri suplimentare pentru industrie, transport și încălzire. Efectele se pot reflecta inclusiv în prețurile produselor și serviciilor, dar și în bugetele gospodăriilor.

O eventuală ieftinire consistentă a energiei depinde de un acord între Washington și Teheran, care să permită reluarea transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz.

În absența unei înțelegeri, problemele ar putea continua și în 2027.

Michael O’Leary, directorul general al companiei Ryanair, a atras atenția asupra dificultăților cu care s-ar putea confrunta industria aviatică în primăvara anului viitor.

Potrivit acestuia, lipsa unei soluții diplomatice ar putea genera probleme majore pentru operatorii aerieni.

„O adevărată criză până în martie sau aprilie”.

În privința conflictului cu Iranul, Donald Trump are mai multe variante: reluarea operațiunilor militare, acceptarea unui compromis diplomatic sau retragerea din conflict și transferarea responsabilității către statele europene și asiatice.

O nouă escaladare ar putea determina creșterea suplimentară a prețurilor la energie, într-un moment în care costurile ridicate reprezintă deja o problemă pentru economia americană și pentru cea europeană.

Ultimul scenariu prezentat de POLITICO vizează deteriorarea relațiilor dintre Casa Albă și Congres, pe fondul preluării controlului parlamentar de către democrați.

Noua majoritate va avea posibilitatea să inițieze anchete privind activitatea administrației Trump, gestionarea războiului din Iran, conducerea FBI și afacerile familiei prezidențiale.

Publicația compară posibilele investigații cu scandalul Whitewater din timpul administrației Bill Clinton, prima procedură de impeachment împotriva lui Trump și afacerea Iran-Contra din anii 1980.

În interiorul Partidului Democrat există însă opinii diferite privind modul în care ar trebui folosită noua majoritate parlamentară.

Fosta vicepreședintă Kamala Harris a declarat recent că o nouă procedură de destituire a lui Trump nu ar fi o idee bună.

Rahm Emanuel, fost primar al orașului Chicago și fost șef de cabinet al președintelui Barack Obama, le-a cerut democraților să evite confruntările politice fără rezultate și să acorde prioritate problemelor economice.

Printre temele pe care acesta le consideră importante se numără majorarea salariului minim federal și reformele privind etica publică.

Chiar și așa, posibilitatea unei confruntări prelungite între administrația prezidențială și Congres rămâne unul dintre scenariile luate în calcul după victoria electorală a democraților.

Pentru România, rezultatul alegerilor americane ar putea avea consecințe asupra securității flancului estic al NATO, sprijinului acordat Ucrainei și evoluției prețurilor la energie.

Menținerea ajutorului militar american pentru Kiev ar putea contribui la consolidarea capacității Ucrainei de a rezista atacurilor rusești, un aspect important pentru securitatea regiunii Mării Negre.

Pe de altă parte, eventualele negocieri directe dintre Washington și Moscova, urmate de o posibilă relaxare a sancțiunilor, ar putea complica poziția statelor europene care susțin menținerea presiunii economice asupra Rusiei.